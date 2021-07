annonse

Akademikerne er en fagforening for leger, ingeniører, samfunnsvitere, folk med minst fem års høyere utdanning. De har 230 000 medlemmer. Nå har de gjennomført en meningsmåling. Og resultatene er dyster lesning for borgerlig side, og spesielt for Frp. Men heller ikke Sp oppnår stor entusiasme.

På meningsmålinger som prøver å fange hele befolkningens preferanser er det for tiden klart flertall for et regjeringsskifte. Tallene under gir resultatene for Akademikernes medlemmer og sammenlikningen med befolkning som helhet er gitt ved Norfaktas siste juli-måling for Nationen.

Rødt: 8 prosent (6)

SV: 14 prosent (9)

Ap: 20 prosent (24)

Sp: 7 prosent (17)

Venstre: 8 prosent (4)

KrF: 3 prosent (3)

Høyre: 25 prosent (20)

Frp: 3 prosent (10)

MDG: 12 prosent (4)

For befolkningen som helhet, ville MDG, SV og Rødt fått 19 prosent, mens for Akademikerne er tallet 34 prosent. Og legger vi på det ytterligående «grønne» partiet Venstre, oppnår denne blokken hele 42 prosent. Det er nesten dobbelt så mye som de fire partiene oppnår i befolkningen som helhet.

Hadde Norges «best» utdannede fått bestemme, ville Frp falt helt ut av Stortinget. Sp ville vært mer enn halvert sammentliknet med situasjonen ellers.

– Min første tanke var å si at dette viser at all utdanning ikke nødvendigvis gjør deg klokere, men dette synes jeg er for trist til å spøke med, sier Roy Steffensen, som er utdanningspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet til Dagbladet.

– Mange i Akademikerne sitter i meningsdannende posisjoner og jobber med samfunnsforskning. Da er det uheldig at den politiske vridningen er så tydelig, og at de skiller seg så mye fra folk flest. At en så stor andel av folk med høyere utdanning stemmer på radikale partier som Rødt og MDG, er rett og slett deprimerende, fortsetter Steffensen.

Intoleranse og ensretting

Det kom nylig en rapport om at forskere var redde for å uttale seg om og formidle resultater om kontroversielle temaer. Asle Toje uttalte seg om den og kom med brutalt ærlige karakteristikker av de akademiske miljøene.

– For å være ærlig vil jeg ikke ta jobb ved et norsk universitet fordi jeg ikke orker å bruke min tid på å kjempe mot folk som vil ha meg sparket fordi jeg har sagt eller skrevet noe de er uenige i.

Toje mente at det var var en stemning av «lummer intoleranse, spesielt rettet mot konservative,» som hadde festet seg på norske universiteter.

– En del, mange, forskningsmiljøer dyrker intellektuelle monokulturer, noe deres fokus og konklusjoner tidvis bærer preg av.

Toje tror akademia ville betale prisen i irrelevans og oppleve økende mistro mot forskningsbaserte innsikter.

– Indoktrinering

Norske utdanningsinstitusjoner former unge mennesker, og jo lenger disse institusjonene får påvirke, desto mer varige spor setter seg, sier Resett-redaktør Helge Lurås. Han sier det er en rekke eksempler på det og at disse meninsgmålingene bekrefter det.

– Jeg har jobbet med akademikere hele livet mitt, ikke minst i Etterretningstjenesten, blant diplomater, på Nupi og i norske medier, og ofte er det slik at jo lengre utdannelse folk har, i det minste i en del av samfunnsfagene, desto mindre forstår folk.

Lurås nevner som eksempel Afghanistan, som nå igjen er tilbake i nyhetsbildet. Troen på at man kunne skape demokrati og stabilitet der var mest utbredt blant samfunnsvitere og folk som hadde studert såkalt internasjonale relasjoner.

– De får med seg et helt naivt og idealisert bilde av menneskenaturen og de politiske prosessen som følger. Dermed er de helt i villrede om det som skjer.

Lurås forteller om helt «uvirkelige» møter med folk som «forveksler det de håper, med det som er realitetene».

Han sier at den store oppslutningen om partier som «har utopiske forestillinger» er et tegn på at akademia er «ute å kjøre».

– De som har lengst utdannelse, er ofte de som forstår minst av samfunnet og hvordan det henger sammen, sier Lurås. – Og dette er igjen de som blir satt til å rapportere om det i mediene og utdanne barna våre.

– Vi graver oss dypere og dypere ned i et hull og kommer til å ende opp i en kunnskapsløs boble og med livsfjerne politikere som ledere, sier han.