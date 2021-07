annonse

annonse

Tidligere president Donald Trump fikk varm velkomst før UFC-kampen mellom Conor McGregor og Dustin Poirier.

Tilskuerne tok frem mobilkameraene og filmet presidenten idet han entret arenaen. Folk reiste seg og jublet.

– USA! USA! USA! ropte publikum idet Trump vinket tilbake.

Donald Trumps president Don. Jr var en av de som la ut video på sin Twitter-profil.

– Publikum i ekstase når Trump entrer stadion. Rop om USA. Disse supporterne og mesteparten av bokserne har bare skjønt det, skriver han.

UFC crowd goes nuts when Trump enters the stadiumwith @danawhite!!! Chants of US… USA break out. These fans and most of the fighters just get it.🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #UFC #Ufc246 pic.twitter.com/MG0TA2E7BY

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2021