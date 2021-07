annonse

annonse

Vil ha mer gjenbruk.

Under COVID-19-pandemien har leveranseproblemer i Europa gjort at norske bilverksteder ikke lenger har like god tilgang på nye bildeler.

Det siste året har salget av brukte bildeler derfor økt med 15 prosent. Dette skriver Norges Biloppsamleres Forening (NBF) i en pressemelding.

annonse

– Verkstedene har oppdaget hvor enkel tilgangen er, og hvor høy kvalitet det er på delene. For mange er det dessuten en overraskelse at servicen er høy og reklamasjonene enkle, reklamerer styreleder Tor Alm i NBF.

Les også: Kvinnelig bilpleier vekker oppsikt i konservative Iran

Økningen på 15 prosent kom NBF frem til ved å innhente tall fra et utvalg bedrifter som demonterer bruktbiler og selger delene videre.

annonse

Også i den olje- og eksostunge bilbransjen synes de å ha hevet seg på det grønne skiftet, hvor gjenbruk er et av de fremste tiltakene.

– Gjenbruk er viktig for å skape en ny grønn sirkulærøkonomi, og vi håper trenden fortsetter når verden normaliseres, sier Ask.



NBF peker også på at folk som har bilen på verksted, kan kreve å få brukte deler istedenfor nye der hvor dette er mulig.

– Forbrukeren har rett til å be om at brukte deler skal benyttes ved reparasjon av egen bli. Det blir rimeligere for kunden og dessuten bidrar de til miljøvennlig gjenbruk, understreker Alm i biloppsamlernes forening.