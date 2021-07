annonse

Det er store uenigheter mellom de politiske partiene på høyresiden i norsk politikk, der småpartiene Liberalistene og Demokratene langer ut mot etablerte Frp.

TV 2 har gjort et intervju med to tidligere Frp-politikere som går til angrep på sitt tidligere parti. En av dem er Geir Ugland Jacobsen, som er leder i Demokratene.

– Jeg har ikke noe imot Sylvi eller Frp på noen måte, egentlig. Men de har skiftet ham så hyppig nå at troverdigheten er tynn. Det nytter ikke å si til de som er nasjonalkonservative i Frp at de skal finne seg et nytt parti og at det smaker litt av nazisme, sier Jacobsen og legger til at alle i Frp stilte opp for Listhaug da hun selv ble utsatt for brunbeisning.

– Vi andre forsvarte jo Sylvi da, og stakk hodet frem selv og sa det var en uberettiget stempling av Sylvi, og så går Sylvi ut og vender dette våpenet mot sine egne. Det er det mange som har tungt for å glemme, dessverre, sier Jacobsen.

– Nasjonalister

Demokratene har gjort det svært bra på nasjonale meningsmålinger den siste tiden. Ugland Jacobsen mener partiet hans kan bli å se på Stortinget etter valget.

– Jeg mener at det er en god sannsynlighet for det. Vi ser på meningsmålinger at vi ligger på over to prosent flere steder, og da er det ikke så langt igjen til sperregrensen. På en god dag bør vi nå den, sier Ugland Jacobsen til TV 2.

En annen som fyrer løs mot både Frp og Sylvi Listhaug, er tidligere fiskeriminister Per Sandberg som nå er i Liberalistene. Han mener Demokratene ikke er ulikt Frp og at de begge er nasjonalister.

– Ugland Jacobsen representerer jo nesten det samme som Sylvi Listhaug, Per Willy Amundsen og Tybring-Gjedde. Dette er jo nasjonalister.

– Så er det ikke noe negativt med nasjonalisme, foruten at de bruker nasjonalisme iblandet proteksjonisme – det er at man tror at fem millioner nordmenn er konge på haugen, men det er ikke sånn verden er, sier Sandberg.

Svarer ikke

TV 2 har vært i kontakt med flere topp-politikere i Frp, men ingen har ønsket å stille til intervju.

«TV 2 har bedt om intervju med Frps toppkandidat, men Tybring-Gjedde ønsker ikke å stille opp og fremme sitt syn. Annenkandidat Jon Helgheim har også avslått, og det samme gjelder partiledelsen».

– Vi stiller ikke, skriver pressesjef Espen Teigen i en tekstmelding til TV 2.

Per Sandberg er ikke nådig i sin dom over Frp. Han stempler dem som «sosialdemokratiske».

– Jeg registrerer gang på gang at Fremskrittspartiet står i spissen for å gi ytelser, og alle skal inkluderes. Alt skal være gratis. Men det finnes ingenting som er gratis. Det ligger jo i at Fremskrittspartiet har blitt et sosialdemokratisk parti på mange måter, alle skal ha ytelser. Medisiner skal bli gratis, tannhelse skal bli gratis, alt skal bli gratis. Noen skal betale dette. Fremskrittspartiet har totalt glemt og oversett små og mellomstore bedrifter, som har en så stor belastning i forhold til det som må ytes for at alle skal ha, sier han.

Resett

Demokratenes nestleder Vidar Kleppe har tidligere vært høylytt i sin kritikk av NRK og de andre etablerte mediene for ikke å inkludere partiet i politiske debatter og valgomater.

Ugland Jacobsen sier til TV 2 at det finnes andre kanaler å nå ut til folk med.

– Ja, da er det Document, Resett, det er Nettavisen og det er diverse blogger som er lest av titusener av velgere, sier han.