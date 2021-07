annonse

Piratpartiet kjemper for å få spalteplass i de etablerte mediene, men blir ikke hørt.

Det lille partiet ble etablert i 2012 og stilte først i stortingsvalget i 2013 hvor kampen mot Datalagringsdirektivet var en av kjernesakene.

Før høstens stortingsvalg har de ønsket å bli hørt av hovedstrømsmediene som de tilsynelatende har tatt kontakt med flere ganger.

Ignorert

I et innlegg på Piratpartiets nettside har partileder Svein Mork Dahl vist til et svar han fikk fra en nyhetsformidler som ikke ønsker å trykke hans meningsinnlegg.

– Når du lurer på hvorfor du ser så lite til småpartier som Piratpartiet i media er det fordi vi som regel får dette svaret når vi leverer debattinnlegg og kronikker, skriver Dahl og legger ved skjermbilde av svaret han har fått.

«Hei Svein. Tusen takk for innlegget. Vi har desverre ikke anledning til å prioritere dette, da vi har stor pågang på våre debattflater. Jeg må derfor takke nei. Beklager det», står det i avslaget om å få meningen på trykk.

– Møkka lei

Det som også irriterer Pirtpartiet er at de blir utelatt av de såkalte valgomatene der folk kan svare på en rekke spørsmål, som igjen vil vise hvilket politisk parti du står nærmest.

I et innlegg på Facebook skriver partiet at de har blitt ignorert av de størst mediene.

– Piratpartiet er møkka lei av å bli ignorert av etablert media! Hos NRK måtte vi krangle oss til å komme med på listen over de som ikke kom med i valgomaten. Hos Dagbladet er ingen småpartier nevnt. I Aftenposten har de en egen test om du bør stemme på Rødt, bak betalingsmur. Valgomater forsterker makten til de store og etablerte. Småpartiene slipper ikke til, skriver de.

Nå har de opprettet sin egen valgomat der de har opprettet 40 spørsmål som folk kan besvare og finne ut hvilket parti de står nærmest.

Partiet er en del av den internasjonale piratpartibevegelsen Pirate Parties International.

Partiets grunnprinsipper per 2017 var «full åpenhet i statsforvaltningen, personvern på internett samt mer og bedre bruk av IT og teknologi for å få til et best mulig demokrati».