Stort sett ja, og den eneste måten å få det frem på er å bruke sosiale medier, ellers blir jeg blokkert. Folkets ytringsfrihet er bare i navnet i Norge, ikke i gavnet.

Vi ser det ekstra godt nå før et stortingsvalg som kun fremmer det som gjelder for venstresiden. Og hvem er ansvarlige for denne skjevheten? Jo det er den norske staten. Det var Ap som fikk på plass pressestøtten som angivelig skulle gi mangfold. Men som har gitt enfold, og alle vet det. Og hva gjør de borgerlige med problemet? Ingenting! De tillater skjevheten å fortsette i 8 år ved å tillate pressestøtten fortsatt på autopilot. Er de borgerlige idioter som ikke setter en stopper for galskapen ved iallfall å avslutte pressestøtten samt å avvikle NRK-monopolet, av Erna Solberg- regjeringen nå belastet oss via skatteseddelen. Enten vi ser på ensrettingen eller ei. Akkurat som Pravda lulles folk til politisk konformitet og i søvne ved ispedd underholdning og sport.

Men der er en stor forskjell som folk knapt tenker på: I Russland og i Kina brukes media til å fremme nasjonalisme og stolthet, til et internt fellesskap på godt og ondt. Mens i Norge fremmes motsetninger og samfunnsmessig sprik, det være seg senest den ideologiske idiotiske Pride-bevegelsen samt en-verden-tanken til FN som både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre står for. Og ikke å forglemme det nye stor-Tyskland som EU er blitt til, en utvikling det norske folket i to omganger takket nei til i folkeavstemninger, oss fremmed underlagt. Masseinnvandringen ble vi overhodet ikke rådført om, den, samt ideologien Islam, er sneket på oss litt etter litt av skiftende regjeringer; udemokratisk gjennomført. Erna og Jonas er på lag. Straff deres respektive partier til høsten, begge er imot det norske folket og for fremmede.

At Jonas er begeistret for riksmediene og NRK, kan jeg forstå, han holder jo med Hamas og mye annet rart, ukristelig som han er. Men Jern-Erna, som hun tidligere ble benevnt, er ikke til å kjenne igjen, til en bøyelig populist er hun blitt og det er høyst mistenkelig at hun kjører landet på autopilot for det samme som Jonas. Er dette en etterlevning etter at de to partiene sto rygg til rygg, bak folkets rygg, ved ukonstitusjonelt å gjøre oss EØS bundet? Og slik underlagt det EU folket beviselig to ganger sa nei til. Er dette demokrati? Svaret må være Nei, hvor mye enn de forsøker å bort bortforklare det hele. De hevder at dette tjener Norge, men det er kun en påstand som de ikke kan og derfor ikke vil snakke om. Med i det negative dragsuget av EU-underdanighet er innvandring og mye annet oss utjenlige. Som politikerne og deres betalte og kjøpte riksmedier ei heller vil snakke om. Og slik er virkelighetene tåkelagt for folket.

Så hvem holder Jonas og Erna med? Oss folket? Eller seg selv, som de har bundet oss til globalist-masten for. Som vi og EU går ned med. Bare et spørsmål om tid. EU er for svakt til å stå opp mot Kina og Russland. Ikke minst nå med et EU i oppløsning etter Brexit og med de østeuropeiske medlemslandene som fornuftig nok nekter å la seg dirigere til å ta imot islam, en bevisst samfunnsødeleggende ideologi. Og Italia er nødt til å gjøre noe mer dramatisk for å stoppe seg oversvømmet over Middelhavet. At Norge av handelsmessige grunner må være tilknyttet EU, var en løgn. Og etter Brexit har Norge nettopp fått den mest gjensidig gunstige handelsavtale med UK noensinne. At vi som medlem av WTO kan handle med hvem vi vil i verden, har vært oss bevisst tildekket. Et poeng mot EU folket.

Folkens, ikke hør på stortingspolitikerne og riksmediene, mora di er en ku… Alle partiene i dagens Storting er løgnaktige og må straffes til høstens valg. Der er kun to nye partier som har en sjanse til å kunne representere oss til forandring fra høsten av: Demokratene, et sentrums alternativ og PDK det eneste gjenværende konservative partiet i landet her. Stem et av disse og helst begge disse partiene frem. Demokratene ligger best an etter de siste målinger, men PDK har et enormt potensiale om de greier å mobilisere bare 25% av de-kristne kultur-tilhørige som teller på landsbasis mer enn 500,000 velgere. Alle dem som ser at det bare er den konservativt kristne kulturen som kan redde landet fra islam-kulturen, ikke KrF.

For husk at PDK er åpent for alle konservative reflekterte mennesker, og jeg har selv allerede forhåndsstemt for partiet med en stødig modig partileder, Erik Selle. Han blir ingen nikkedukke på tinget, det kan jeg garantere. Han fremstår dessuten med et kjempegodt partiprogram, bedre enn noe annet. Det inkluderer dessuten, som det eneste partiprogrammet som har med kravet om et sterkt øket nasjonalt forsvar. Sånn som usikkerheten og farene nå lurer i verden, er det faktisk forskrekkelig at Norge er nær forsvarsløst, verre enn i 1940.

Og USA, med Joe Biden til rors, inviterer ikke akkurat til norsk forsvarsløshet. Og Sverige er ikke helt ufarlig blitt det heller, verre år for år. Og vi følger i deres kjørebane uten nye politikere som tør stå frem for forandring. Fedrelandspatrioter, stem forandring før det er for sent.

