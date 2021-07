annonse

annonse

Det kreves ikke så mye faglige ferdigheter for å lage denslags, en forfatter må kunne skrive og en maler må kunne tegne, vel og merke om kunsten skal være figurativ.

Om man stikker penselen inn i rumpa kalles det scenekunst. De behøver egentlig ikke ha noen ferdigheter, mulig slike har lang utdannelse for å lære å tenke «nyskapende». Men deres reaksjon på kritikk er interessant, de som har som jobb å provosere blir provosert. Vi kjenner igjen det fenomenet på skolen, mobbere blir såret om de selv får høre noe.

Les også: Fritt Ord-direktør: – De som hetser kunstnere sparker ikke oppover, men nedover

annonse

– I Norge er det bred oppslutning om offentlig støtte til kunst og kultur, hevder rådsleder i Norsk Kulturråd, Lars Petter Hagen.

Norsk Kulturråd har 128 ansatte og et budsjett på 1,2 milliarder kroner årlig som deles ut til kunst og kultur. Av yrke er Hagen komponist, han er utdannet ved Norges musikkhøgskole. Han mener at den kunstneriske ytringsfriheten for øyeblikket er godt ivaretatt, men at det er liten grunn til å ta dette for gitt. En ny rapport fra Fritt Ord viser at mange kunstnere føler at deres kunstneriske frihet er under press. Hagen sier til Aftenposten at dette gjelder spesielt for scenekunstnere.

Les også: – I Norge er det bred oppslutning om offentlig støtte til kunst og kultur

annonse

Kanskje kunstnere er litt spesielle mennesker. Det sies kunst er et kall – at de måtte bli kunstner. De passet nok ikke til å bli økonom eller ingeniør, eller det å ha en arbeidsplass. Deres kall i livet er å stå på en scene med en pensel i rumpehullet eller rulle seg i avføring. Det er nyskapende – ingen har gjort det før.

Fagforeningen Norske Dansekunstnere (NoDa) sendte et 10 A4-siders langt klagebrev til Ytringsfrihetskommisjonen. Der forteller de blant annet at Resett ble politianmeldt av en dansekunstner for medvirkning til formidling av hatefulle ytringer. Det var sitat fra Sløseriombudsmannen, og om han skriver NoDa at han på «svært tendensiøst vis hang ut kunstneren personlig og hennes kunstneriske virke». Fagforeningen skriver også at ytringene var en stor personlig belastning, og at det gikk sterkt utover hennes evne og motivasjon til å arbeide som kunstner. Anmeldelsen ble henlagt, noe også NoDa understreker i klagen – politiet tar ikke hat på alvor.

Les også: Teatersjef: – Sløseriombudsmannen mobber kunstnere

Jeg kjenner noen kunstnere, og engang for lenge siden, mulig en sen kveld også, kom jeg opp med et forslag til et kunstmotiv. En mann som tilfredsstiller seg selv med en glassmanet, pisker seg med tang, har en kråkebolle i munnen og en fisk i åpningen bak. Kunstneren sperret opp øynene med en dirrende underleppe, og utbrøt at selv Odd Nerdrum ikke ville ha kommet på noe så bra. Håper ikke scenekunstnerne blir sjalu av at en amatør kan revolusjonere hele bransjen. Forøvrig hang det et bilde av Nerdrum på et galleri på Frogner, jeg kunne se det igjennom vinduet på vei til jobb. Det var et selvportrett av maleren i Adams drakt, han sto der frontalt med flaggstangen i giv akt.

Les også: Hva har skjedd med våre kunstnere – har de blitt statsansatte?

NoDa satte også av plass i klagebrevet til å informere om at Sløseriombudsmannen har tilknytning til Liberalistene og at de «har en klar politisk agenda om å begrense statens aktiviteter og ansvarsområder, som i ytterste konsekvens vil kunne medføre en nedbygging av velferdsstaten» og at «intensjon om å komme offentlig sløsing til livs er noe annet enn å redusere statens omfang».

annonse

– Dermed er ikke formålet til Sløseriombudsmannen først og fremst å adressere samfunnets sløsing, slik Are Søberg selv hevder, det er samtidig å spre og befeste holdninger i befolkningen om at offentlig finansiering ikke er en god organisering av et samfunn. Dette er to vidt forskjellige agendaer, mener dansekunstnernes forening. De mener at Søberg kommer med feilaktig, tendensiøs og villedende informasjon om kunstnerne.