De siste to månedene har prisen på ferier i Europa økt med 4 prosent.

E24 opplyser at én euro kostet 10,28 kroner fredag kveld, og at prisen har gått opp med 4 prosent siden et bunnpunkt i april, noe som innebærer at et hotellopphold i populære ferieland som Spania, Frankrike, Italia og Hellas blir dyrere for nordmenn enn om kronekursen hadde vært sterk.

Én amerikansk dollar koster i dag 8,78 norske kroner, den høyeste prisen siden desember i fjor. Kronekursen har falt med hele 6,5 prosent den siste måneden.

Mye av årsaken er avgjørelser i sentralbankene i USA og Norge, ifølge David Oxley, seniorøkonom i London-baserte Capital Economics. Den amerikanske sentralbanken varslet den 16. juni to rentehopp i 2023, mens Norges Bank dagen etter varslet én renteøkning i september.

Når styringsrenten økes, betyr det at folk får mer igjen for pengene ved å sitte på dem enn å bruke dem. Så selv om kronen ble sterkere av renteøkningen i Norge, ble den overskygget av det som skjedde i USA, skriver NTB.