annonse

annonse

Inviterer til digital konferanse.

I snart tjue år har vekslende regjeringer snakket seg varme om kunnskapsnasjonen Norge, at det er kunnskap vi skal leve av etter oljealderen.

– Ambisjonen for vår kunnskapspolitikk er at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon, ble det fastslått i stortingsmelding nr. 27 allerede i 2001.

annonse

Nå skal vi kanskje også bli matnasjon, tar landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) til orde for.

Les også: Raser mot premiering av topp-elever: – Jeg kjente tårene presse på

Norge skjuler nemlig mange mat- og drikkeskatter, og disse bør i større grad hentes frem og tjenes penger på i reiselivsøyemed, mener statsråden.

annonse

Nå inviterer Bollestad, som også har tittel av matminister, til digital konferanse 31. august. Fiskeriministeren, helse- og omsorgsministeren og næringsministeren kommer også.

På konferansen skal det blant annet drøftes hvordan «blå og grønn matsektor» (sjømat og jordbruk, red.anm.) kan samarbeide bedre, hvordan sterke mat- og reiselivsregioner kan utvikles og ikke minst hvordan rekruttering til matbransjen kan forbedres.

Les også: Regjeringen dropper beredskapslager av korn

– Vi inviterer med oss et bredt spekter av aktører som skal gi synspunkt og inspirasjon til hvordan vi skal fortsette arbeidet regionalt for å gjøre Norge til en internasjonal anerkjent matnasjon, sier Bollestad, gjengitt av NTB.

Frem til senere år har restriktivt lovverk, blant annet når det gjelder brygging og skjenking eller salg fra gårdsutsalg, lagt en demper på lokal matturisme.

Tross gjentakende kritikk har utallige veikroer med pølser og pommes frites derimot hatt gunstige livskår fra Lindesnes til Nordkapp.

annonse

Les også: Markus vil bli bonde, men mangler 20 millioner til en gård

Selv på Hurtigruten, en av Norges fremste turistattraksjoner, ble det lenge servert pizza, hamburger og annen gatekjøkkenmat – og lite av norsk tradisjonskost.

Først så sent som i 2014 erklærte Hurtigruten at de hiver løvsteken og biffsnadderet over bord til fordel for kortreist mat basert på lokale og sesongvarer.

Det har heller ikke hjulpet på utviklingen av lokal matturisme at blant annet tyske bobilturister har med seg proviant fra hjemlandet.