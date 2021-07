annonse

En video av et barn som skjender det amerikanske flagget har gått viralt i sosiale medier i USA.

Videoen viser en liten gutt på sparkesykkel sammen med en voksen kvinne på sykkel. Når de kommer forbi et amerikansk flagg som står i en hage, river gutten ned flagget og kaster det på bakken. Kvinnen lar gutten gjøre det uten å reagere, og deretter fortsetter de å sykle videre nedover gaten.

Videoen har blitt sett over 3 millioner ganger siden den ble lagt ut fredag.

«Barn blir oppdratt til å skjende flagget», kommenterer en Twitter-bruker.

Children are being raised to desecrate the flag. pic.twitter.com/RtNBo3u1st — Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 9, 2021

Videoen publiseres mens USA er midt i en opphetet debatt om hvorvidt «kritisk raseteori» bør undervises på amerikanske skoler. Noen foreldre og lovgivere mener at dette er en ideologi som lærer barn å «hate amerikansk eksepsjonalisme», skriver Fox News.

– Hatsymbol

Black Lives Matters avdeling i Utah kaller det amerikanske flagget «et symbol på hat».

«Når vi svarte amerikanere ser dette flagget, vet vi at det ikke er trygt å være i nærheten av personen som bærer det», skriver de en en Facebook-post 4. juli, ifølge Fox News. «Når vi ser dette flagget, vet vi at personen som bærer det er rasist. Når vi ser dette flagget, vet vi at personen som bærer det lever i et annent Amerika enn vi gjør. Når vi ser dette flagget, stiller vi spørsmåltegn ved din intelligens. Vi vet at vi må unngå deg. Det er symbol på hat.»

Et medlem av New York Times’ redaksjon uttalte på MSNBC forrige måned at hun ble «opprørt» av å se amerikanske flagg, fordi det visstnok sender et budskap om at «dette er mitt land, ikke ditt».