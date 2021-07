annonse

Som Resett har rapportert er det flere tilfeller hvor Politiets utlendingsenhet (PU) har måttet avlyse tvamgsutsendelser fordi utlendingene har nektet å la seg teste for Covid-19.

– Helt uakseptabelt, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

Det skal etter det Resett kjenner til være godt kjent blant de som venter på tvangsutsendelse at de kan slippe utransport hvis de nekter å ta testen. Mye tyder på at dette er en bevisst strategi. For mottakerlandene krever at folk er testet, og det samme gjør flyselskapene som blir brukt til uttransport.

– De aller fleste land krever negativ covid 19-test nært i tid før en uttransport kan finne sted. Dette medfører at en uttransport må kanselleres dersom den som skal uttransporteres nekter å ta testen, sier fungerende leder ved juridisk seksjon i PU, Line Isaksen til Resett.

Og PU har ifølge dem selv ikke hjemmel til å foreta tvangstester.

– Det er ikke rettslig grunnlag verken i smittevernlovgivningen eller i utlendingsloven for å gjennomføre Covid-19 test med tvang.

– Overordnet myndighet er orientert om hvilke konsekvenser det får dersom en som skal uttransporteres nekter å ta covid 19-test, bekrefter Line Isaksen ved PU til Resett.

Reagerer

Jon Helgheim sier til Resett at regjeringen må rydde opp.

– Enkelte tar i bruk alle midler for å unndra seg tvangsretur, det er ikke noe nytt. At avviste asylsøkere nekter å ta en test og dermed slipper tvangsretur er helt uakseptabelt, sier han.

– Hva bør gjøres?

– Dersom PU ikke har hjemmel til å tvangsteste, må slik hjemmel komme på plass umiddelbart.

Helgheim mener det er trolig er et «velkjent problem» for justisdepartementet og at de dermed skulle «ha fått på plass en slik hjemmel for lenge siden».

– Gjennom pandemien har regjeringen vært lynraske med å skaffe seg svært inngripende hjemler for å begrense nordmenns frihet, samtidig som de som de er helt handlingslammet når det kommer til ulovlige innvandrere, sier han

– Jeg forventer at justisministeren umiddelbart iverksetter tiltak!

Bekrefter at justisdepartementet er kjent med saken

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at de er kjent med problemstillingen.

– Selv om noen returer er vanskeligere å gjennomføre nå, er vurderingen at dette problemet vil løse seg når smittesituasjonen i verden gradvis bedrer seg. Etter en helhetsvurdering har departementet derfor valgt å ikke gå videre med det juridiske arbeidet som ville vært nødvendig for å lage en egen hjemmel for disse sakene, sier Sættem til Resett.