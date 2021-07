annonse

På lederplass skriver Dagsavisen at man finner ikke et bedre argumenter for formuesskatt enn intervjuer med Stein Erik Hagen.

– Først er det kulturelt komisk, den unge kjæresten, kunsten, og ikke minst omtalen av luksusleiligheten på Tjuvholmen til noen titall millioner som «hytta». Men når latteren legger seg, er det rystende lesing, skriver Dagsavisen, og legger til:

– Milliardær Hagen har steget ned til allmuen for å gi et sommerintervju med Dagens Næringsliv.

Men om man leser det lange intervjuet i DN, så må en spørre seg hvorfor Dagsavisen ler, i alle fall nå i disse pridetider. Hagen sier at det var vanskelig å være homofil da han var ung, og det tok mange år før han våget seg ut av skapet. Ler Dagsavisen av det?

Om så er det modig gjort, siden vi er inne i en tid der den miste kritikk av slikt blir sablet ned som hat. Hva som er rystende lesning er også litt forvirrende, er det at en voksen mann som har vært gift flere ganger, har fire barn og åtte barnebarn har nå fått en mannlig samboer. Trodde vi levde i 2021. Men.

Dagsavisen forteller at historien om dronning Marie Antoinette og kaker er bare tull, men de mener at den likevel illustrerer godt hvor virkelighetsfjern overklassen gjerne blir. Hagen sa i intervjuet at det er noe som må arbeide for å betale andres trygd. Han mente at det er for mange som lever av trygd. Men dette falt ikke i god jord hos en avis som mottar flere titalls millioner i pressestøtte.

– I intervjuet utviser han en holdning til vanlige folk som rett og slett skremmer. Han antyder latskap blant dem som står utenfor arbeidslivet, samtidig som han og kjæresten klager over den lange veien fra sentrum til hjemmet i Holmenkollen, skriver Dagsavisen, og legger til:

– Hagen sier til avisen at de norske velferdsordningene ikke er bærekraftige. Han tror folk vil skjerpe seg, bare ordningene blir dårligere.

Dagsavisen påstår også at Stein Erik Hagen er med på å undergrave systemets tåleevne. De kaller han en kapitalist og en simpel skatteflyktning.

– Hagen-familien snyter derfor det norske fellesskapet for utbytteskatt og formuesskatt. Men å rette fingeren mot vanlige arbeidsfolk og sjuke, det har han ingen problemer med.

– Dagens Næringsliv skal ha honnør for å la pengemakta i Norge få lov til å snakke ut. Norsk presse burde intervjue flere av våre milliardærer. Det er svært interessant og opplysende, mener Dagsavisen.

Som ikke liker rikinger.