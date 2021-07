annonse

Demokratene pusher vaksiner, republikanerne er skeptiske.

På tirsdag tok president Joe Biden til orde for å gå dør-til-dør for å overtale amerikanere til å ta koronavaksine.

– Nå må vi gå fra nabolag til nabolag og også fra dør til dør, bokstavelig talt ved å banke på dørene, for å hjelpe de som gjenstår med å få vaksiner, sa Biden.

Det førte til kritikk, skriver Fox News.

– Biden-administrasjonen vil banke på din dør for å se om du er vaksinert. Hva blir det neste? Banke på for å se om du har et våpen? tvitret kongressmannen Jim Jordan fra Ohio.

The Biden Administration wants to knock on your door to see if you’re vaccinated.

What’s next? Knocking on your door to see if you own a gun?

— Rep. Jim Jordan (@Jim_Jordan) July 8, 2021