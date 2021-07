annonse

For en uke siden gikk Morten Traavik ut og lovet en dusør på 100.000 kroner. Ingen har så langt meldt seg med dokumentasjonen, og Traavik dobler beløpet med frist satt til 19. juli.

– Har vi da fortsatt ikke fått noen henvendelser må dusøren oppheves og vi må konkludere med at enten har norske scenekunstnere ikke bruk for penger, eller det finnes ingen slike beviser. (Eventuelt begge deler.), skriver han på Facebook.

Det var forrige uke at Traavik gikk ut med oppfordringen første gang.

– All boikott og scenenekt mot Ytringsfrihetskommisjonen, Kulturytring Drammen og «Sløserikommisjonen» blir begrunnet med disse truslene. Samtidig er det ingen som har sett noe av disse truslene. Det har ikke vært dokumentert en eneste gang, sa Traavik da han annonserte dusøren.

Det har vært mye oppstyr etter at et medlem av Ytringsfrihetskommisjonen trakk seg da Are Søberg, mannen bak Sløseriombudsmannen, var invitert til møte og kommisjonen skulle se stykket Sløserikommisjonen, satt opp av Morten Traavik.

Forbundet Norske Dansekunstnere var kritisk til Sløseriombudsmannens deltagelse og skrev et innspillsbrev med bekymring om kommisjonens arbeid til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet.

Morten Traavik var på sin side selvsikker på at verken Sløseriombudsmannen eller «Sløserikommisjonen» hadde stått for, støttet eller medvirket til hets og trakassering av kunstnere, skrev Subjekt.

Og nå har det gått en uke. Intet har blitt dokumentert. Søndag gikk Traavik ut med ny oppfordring på sin Facebook-side.

– Som mange vil ha fått med seg utlovet vi for en knapp uke siden 100.000 kroner fra vår egen statsstøtte i dusør til den eller de norske scenekunstnere som kan og vil dokumentere lovstridige trusler mot seg eller kolleger som følge av Sløserikommisjonen og/eller Sløseriombudsmannens virksomhet.

– På tross av at vi i sakens anledning direkte har kontaktet Norske Dansekunstnere v/leder og nestleder, flere av våre kolleger som mest høylydt har fremsatt påstander om trusler, samt fremtredende kritikere med tilknytning til hovedstadens scenekunstmiljø både pr SMS, e-post og Messenger, har det ikke lykkes oss å frembringe ett eneste eksempel så langt. Faktisk har vi knapt fått noen svar på henvendelsene i det hele tatt, skriver han.

Traavik skriver at siden «hele grunnpremisset for vårens og sommerens store norske ytringsfrihetsdebatter utgjøres nettopp av udokumenterte påstander om trusler, samt beskyldninger om ikke nærmere begrepsdefinert trakassering, mener Traavik.info det er i allmenhetens, ytringsklimaets og dermed demokratiets klare interesse at påstandene begrunnes eller avkreftes, en gang for alle.»

– Vi dobler derfor tilbudet om dusør til 200.000 av Traavik.infos prosjektmidler allokert den fortsatt pågående Sløserikommisjonen-forestillingen. Frist mandag 19.juli. Har vi da fortsatt ikke fått noen henvendelser må dusøren oppheves og vi må konkludere med at enten har norske scenekunstnere ikke bruk for penger, eller det finnes ingen slike beviser.

(Eventuelt begge deler.)

Også Sløseriombudsmannen har delt innlegget på sin Facebook-side.