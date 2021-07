annonse

Var samholdet etter 22. juli et blaff? spør NRK i en svært vinklet og overfladisk, men visuelt bearbeidet artikkel. «Gærne», hvite nordmenn blir stilt opp mot en «snill» muslim som får første og siste ord i billedartikkelen.

Det er ikke en hvilken som helst muslim som leder an. Zeliha Kazmouz-Acar er fra før kjent som motstander av passbilder med ører. Da må hun jo ta av seg hijaben foran menn. Hun er ungdomskoordinator i Islamsk råd. Hun valgte å ikke håndhilse på kronprinsen da han besøkte Al-Noor moskeen etter terrorangrepet.

Acar kan vel best fremstilles som en aktivist, for hun sognet ikke til Al-Noor moskeen. Hun bodde i Lørenskog i 2019. Hva reaksjonene på håndhilsnekten kom til å bli med pressen på slep må mange i arrangementskomiteen for kronprinsbesøket ha ant.

NRKs introduksjon er viet henne på T-banen i Oslo. Hun forsøker å leve som en god muslim og Acar føler seg ikke alltid godtatt i Norge. Hun er redd for å bli dyttet ned i T-banesporet. Hun er spyttet på og hun mottar hatbrev.

Det siste er selvsagt forkastelig og bør anmeldes. Men hvor sannsynlig er det at noen – midt foran øynene på alle – skal dytte noen som helst ned i et T-banespor? Det høres ut som en konspirasjonsteori, gjør det ikke, NRK?

Ikke et ord blir skrevet om at hun er aktiv i Islamsk råd. En organisasjon som er blitt kalt ekstrem av Kulturminister Helleland da de ansatte en nikabkledd kvinne som administrasjonskonsulent. Ikke et ord blir skrevet om den konservative bekledningen hun blir avbildet i. Stram hijab og abaya. Den skal være like problemfri som en samisk kofte, skal vi se senere i artikkelen. At hijab er tvang for millioner i verden, altså et ekstremt og kontroversielt plagg, det vil aldri bli omtalt av NRK.

Mot dette glansbildet blir fem «gærninger» fremstilt like overfladisk.

Lillith har meldt seg ut av samfunnet. Hun tjener ingenting, har ingen utdannelse, leser bøker om magiske ritualer, astrologi og Hitler. I tillegg har hun fått utstilt høyreradikal kunst. Denne «utstillingen» foregikk hjemme i stua.

Lars er høyreekstremist og bor i et kaninhull av ekstremisme. (NRKs egne ord.) Dette på grunn av frykt for islamisme og flyktninger. Han kaller seg rasist, antifeminist og antisemitt. Men han fikk nei av den Nordiske motstandsbevegelsen fordi han bruker cannabis. Lars tror at jorden er flat og at den egentlige eliten befinner seg på et skjult kontinent.

Kaja Colin er aktivist og føler mer på samhold mellom skeive rundt omkring i verden enn til nordmenn. Hun lever av gratis mat som andre donerer. Hen føler at samfunnet ikke gjør noe for henne. Hen tror ikke at fellesskap er noe nasjonalt.

Lemet er same og ble mobbet av nordmenn. Men han føler seg som en del av fellesskapet i dag. Han synes alle politikere burde ta på seg en kofte og gå rundt i byen. Men han reflekterer ikke over at de da hadde blitt angrepet for kulturell appropriasjon.

Ruben er konservativ kristen. Motstander av abort og ekteskap mellom samme kjønn. Sex hører ekteskapet til. Ruben liker ikke regnbueflagg fordi det symboliserer at kjønn er flytende. Ellers fremstår han reflektert. – Jeg håper vi kan ha et samfunn der vi kan leve sammen og ha respekt for hverandre, men samtidig være revnende uenige.

Acar får avslutte med å si at samholdet etter 22. juli var et blaff. Hun mener det ikke er greit å være annerledes. Hun lurer på om det må skje noe grusomt for at vi skal holde sammen. Hun spør seg stadig hva hun egentlig må gjøre for at hun som muslim skal føle seg som en del av det store samholdet.

Hvem er disse «vi» NRK refererer til? Det blir komisk satt opp mot Acars spørsmål om hva hun som muslim må gjøre for at hun skal føle seg som en del av det store samfunnet. Hun har jo med alt hva bekledningen og egen aktivisme utstråler meldt seg selv ut av det store samfunnet. Ingen som føler seg som en del av det store norske samfunnet hadde avslått kronprinsens hånd; ingen ville kledd seg selv i et plagg hvis viktigste funksjon er å stoppe den seksuelle driften hos menn; ingen hadde skreket opp om å være krenket fordi ørene måtte vises på et passfoto.

Eller, det var slik det store samfunnet var før. NRK er selv aktivister for å utvide dette begrepet, for å gjøre storsamfunnet annerledes. Men blir det større og mer inkluderende ved å godta alt det Acar forlanger for at hun skal føle seg en del av det norske samfunnet som familien hennes flyttet til?

Praksis tilsier at konservative muslimer ikke vender seg andre veien. De lemper ikke på egne krav. De forlanger at deres levemåte skal aksepteres av vertslandet. Selv må de få leve som de alltid har gjort.

Alle kan selvsagt gjøre hva de vil av lovlig aktivitet bak lukkede dører. Men at en bakstreversk kultur som ikke fungerer demokratisk og økonomisk og menneskerettslig noe sted i verden skal leves ut i Norge, det er ikke tolerant eller inkluderende eller mangfoldig.

Når det gjelder de fem andre, som får lov til å være innmaten i Acars artikkel, er det neppe tilfeldig at de to første har synspunkter de aller, aller fleste vil avskrive som kokko, slik så og si ingen sympatiserer med Breivik, enda det blir forsøkt fremstilt som om mange gjør det nå, i anledning tiårsmarkeringen for 22. juli.

Den skeive og samen er det ikke så farlig med. Men den konservative kristne blir fremstilt annerledes for synspunkter Acar nok er enig i. Synspunkter om abort, homofili og sex før ekteskapet. Er ikke det et tankekors NRK? Eller «glemte» dere å spørre Acar om det?

Så for å bruke NRKs formfremstilling spør jeg som i overskriften: Finnes det ingen grenser for NRKs uredelige fremstillinger av «snille» muslimer og «gærne» nordmenn?