Det hevdes at vi er inne i en alvorlig global klimakrise, der økosystemet kommer til å kollapse og kloden skal koke. Vi har allerede sett en rekke varsler på det i Nord-Amerika og Australia.

Gammelmedia beskriver disse hendelsene som klimakatastrofe og klimainferno.

Det er ennå tid igjen, men da må Norge elektrifisere sokkelen. Hva det vil koste er usikkert, vi må trekke en skjøteledning ut til plattformene og ta fra et allerede overbelastet strømnett. For havvindanlegg har vi ikke, ennå. Oljen og gassen selger vi likevel, slik at det går på andre lands klimautslipp. Prinsippet er viktig. Norge skal redusere sine utslipp, selv om det bare er en dråpe i havet.

Nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen, sier at elektrifisering av sokkelen og andre klimatiltak blir betalt av vanlige folk.

– Nå blinker det rødt i varsellampene gang på gang. Da bør de øvrige partiene forstå at de bør skrinlegge rådyre, symbolske klimatiltak. Miljøkampen vinnes ikke av de som vil gi størst mulig sjokkregning til vanlige folk, sier han til Nettavisen, og legger til:

– Økt strømpris og høyere drivstoffavgifter gir mange tusen kroner i økte utgifter for folk flest. I tillegg legger de beslag på titalls milliarder kroner som burde vært brukt på bedre rammevilkår for næringslivet, økt satsning på infrastruktur, skoler og eldreomsorg.

Men Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet er ikke så opptatt av utgifter, han sitter i energi- og miljøkomiteen og mener man ikke burde ta klimaråd fra Fremskrittspartiet. Aukrust, som har en bachelorgrad i sosiologi, tror at «omstilling vil være lønnsomt i kampen om å kutte utslippene».

– At Frp er på en annen planet i klimasaken er ikke nytt, de er det eneste partiet som fortsatt er som et åpent seminar om klimaproblemet i det hele tatt eksisterer, sier Aukrust.

Han tror at Solvik-Olsen snakker om strømpriser for å dekke over Frps manglende klimapolitikk de siste åtte årene, der han mener det eneste partiet har utrettet er skattekutt til de aller rikeste:

– Vi ønsker å elektrifisere sokkelen, fordi det vil være noe av det viktigste for å kutte våre utslipp. Vårt mål er å gjøre dette gjennom havvind, det vil kunne skape et nytt norsk industrieventyr, som vil skape tusenvis av arbeidsplasser samtid som det kutter utslippene.

Aukrust sier at erstatningen av gasskraftverk med havvind ikke vil øke strømprisene. Men havvind er en uprøvd teknologi. Norge har ikke noe havvind i dag, og NVE sier at det vil ikke være noen klare havvindprosjekter før etter 2030. NVE sier at havvind tar tid, lang tid.

– Per nå er det ingen større havvindprosjekter som ser ut til å bli realisert før 2030, sier Ann Myhrer Østenby i NVE.

Østenby understreker at de ikke driver med politikk, men at de analyserer utviklingen av kraftmarkedet og på bakgrunn av det anslår at dette tar lang tid.

– Det er snakk om flere år med konsesjonsprosess. Og når prosessen er ferdig må jo prosjektet bygges. Byggingen tar cirka to år, avhengig av størrelsen på prosjektet.

Havvind er vindmøller på flåter, og der er det en del tekniske utfordringer. De vil ikke være en stabil strømtilførsel; Når det er mye vind må de stoppes, og når det er lite vind gir de lite strøm. Så kommer tilsyn og vedlikehold. Det er bølger på havet, høye bølger og det skaper vanskeligheter. I praksis må en vente på bedre vær og man kan ikke rykke ut i uvær om noe skjer. Da blir spørsmålet om plattformen også må ha skjøteledning til land, eller om de skal ha gasskraftverk som backup.

Fiskerne er negative til havvind. Leder av Fiskarlaget Vest, Erling Skåtøy, sier at vindmøller enten til lands eller havs er en misforstått klima- og miljøpolitikk. Vingene på vindmøller er laget av plastmateriale, de avskaller mikroplast, og det er skadelig både for dyr, fisk og natur.

– Mikroplast i havet, som er vårt største matlager, er svært skadelig for fisk og skalldyr, og også for oss mennesker som spiser fisk og skalldyr som er foret på mikroplast. Han sier videre at konsekvensene for fiskeribransjen kan bli dramatiske:

– Våre havområder er levebrødet for fiskeflåten i Norge. Det vil være en katastrofe om verden får vite at fisk fra norske farvann ikke bør spises.

Spørsmålet er hvem som er på en annen planet i klimasaken. IEA skrev en rapport om hvordan man kan nå klimamålene i Parisavtalen. De mente det var mulig, men den økonomiske belastningen vil være stor og ødeleggelsen av naturen den samme.