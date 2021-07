annonse

annonse

Politiet i London har pågrepet 49 personer for ulike lovbrudd på finaledagen i fotball-EM.

19 politifolk ble skadd i møte med voldelige supportere, skriver NTB.

Etter søndagens EM-finale hvor Italia vant etter ekstraomganger og straffesparkkonkurranse, så var det mange engelskmenn som ikke taklet nok et tap.

– Frustrerende nok ble 19 av våre betjenter skadd da de konfronterte ustabile folkemengder. Dette er helt uakseptabelt, melder politiet på Twitter.

Tidligere på dagen stormet en flokk billettløse fotballtilhengere sperringer ved Wembley i håp om å få se finalen, og noen av dem klarte å ta seg helt inn på stadion.

I alt 49 personer ble pågrepet søndag, og politiet opplyser at de kommer til å være synlig til stede gjennom hele natten.

England har ikke vunnet et større mesterskap i fotball siden 1966, og i landet hvor fotballen har sin opprinnelse, er frustrasjonen nå stor siden de var så sikre på seier denne gangen.

Scenes from #London’s Wembley as England fans clash with the police ahead of the #Euro2020Final between #ENG and #ITA tonight.pic.twitter.com/EzCa4Yl6sm

— NewsLeaf.com (@Newsleaf_com) July 11, 2021