I generasjoner har oslobeboere dratt fra trange leiligheter til Langøyene. Der har de satt opp telt og vært hele sommeren. De som ikke har råd til hytte på Sørlandet eller penger til å reise ut av landet.

Men nå er det slutt. Langøyene har fått en ansiktsløftning. Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), sto for en høytidelig snorklipping.

– Langøyene har alltid vært en grønn perle for Oslos befolkning. Hit har folk kommet for å henge med venner ute i det fri, sove i telt tett på kystnaturen.

Men det rødgrønne byrådet har bestemt at man ikke får lov til å sette opp telt i mer enn syv dager, da må man pakke sammen og dra hjem, men man kan komme tilbake neste dag. Det har skapt protester.

Mange har tilbrakt hele sommerferien sin på Langøyene. Det er mye av de samme som kommer hvert år. Det er en blanding av folk med jobb, som bruker fergen til og fra, til narkomane, alkoholikere og blitzere, som rømmer byen om sommeren.

Christine Torgersen forteller til VårtOslo at dette har vært et tilbud for folk i Oslo i svært mange år. Spesielt for mennesker med dårlig råd har dette vært det eneste tilbudet de har som er gratis. Hun representerer 20-30 ferierende «enheter.» Det er par, enslige og familier som har en ting til felles. De har ikke råd til å ta med seg barna på lang, dyr ferie. Camping på Langøyene er den muligheten de har til å være borte fra trange leiligheter i byen i flere uker i strekk.

Men det ble ingen dialog med det rødgrønne byrådet. De sendte politiet.

Politiaksjonen endte med at to personer ble bortvist fra øya for å ha teltet for lenge. Et vitne forteller til VårtOslo at bortvisningene virket veldig tilfeldig. Den ene var en 55 år gammel kvinne som har tilbrakt sommeren på Langøyene i mange år.