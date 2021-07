annonse

«Når venstresidens sosialister og aktivistiske journalister gjør hva de kan for å stemple deg og sette deg i en hatefull bås, så er det for å marginalisere og stoppe debattanten. Ikke for å bidra til meningsutveksling og opplysning», skriver Per-Willy Amundsen.

Han spør rett ut hvorfor homofile ikke demonstrerer mot islam, siden det er den største trusselen.

– Jeg har tillatt meg å fremføre kritikk mot islam og Pride. Kritikken har provosert mange og engasjert enda flere. Det er slik ytringsfriheten er ment til å fungere, skriver han i iTromsø, og legger til:

– Samtidig er det problematisk at en stor andel av reaksjonene ikke angriper argumentene som fremføres. I stedet er taktikken å stemple og stilne alle som ikke marsjerer i takt i Prideparaden.

Han sier det oppleves urimelig og fordummende å bli tatt til inntekt for å spre hat, når målet er det motsatte.

– For når venstresidens sosialister og aktivistiske journalister gjør hva de kan for å stemple deg og sette deg i en hatefull bås, så er det for å marginalisere og stoppe debattanten.

Amundsen mener det bør være ukontroversielt å hevde at islam er hovedproblemet hva gjelder homofiles situasjon rundt hets, utrygghet og diskriminering i Norge. Han sier det er overraskende at det blir så stor oppstandelse når man tar opp at islam er det største problemet for det skjeive miljøet.

– Vi leser dessverre med jevne mellomrom om homofile som blir utsatt for trakassering og vold her til lands. Og vi vet at det svært ofte er personer med muslimsk bakgrunn som står bak ugjerningene. Samtidig kan vi lese om homofile som opplever forfølgelse og risiko for fengsling, tortur og henrettelse, bare på grunn av deres legning, skriver han, og spør:

– Men hvorfor er ikke Pride og foreningen FRI opptatt av disse aspektene? Hvorfor blir de stille som måneskinn som faller på en gravstøtte, hver gang islam er tema? Hvorfor demonstrerer ikke FRI utenfor moskeene hvor de høylytt fremfører krav om homofilt muslimsk ekteskap og homofile imamer?

