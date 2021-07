annonse

Donald Trump er foretrukket som republikanernes presidentkandidat på CPAC-møtet i Dallas der han langet ut mot korrupte karrierepolitikere som han mener har solgt landet.

Fox News skriver at Trump mottok hele 70 prosent av stemmene på CPAC-møtet i Dallas i helgen. Han er den konservative bevegelsens soleklare valg som republikanernes presidentkandidat. Floridas guvernør Ron DeSantis fikk 21 prosent. De andre potensielle kandidatene skårer 1 prosent eller mindre.

Trump har steget på CPACs måling. I februar fikk han 55 prosent av stemmene.

– Jeg vil personlig takke hver og en av dere for utrolig støtte, sa Trump fra talerstolen.

75-åringen langet deretter ut mot Demokratene som han hevdet har solgt landet og ikke brydd seg om lover og regler, og at de har hatt en kommunistisk fremgangsmåte i sin politiske svertekampanje.

Trump var heller ikke nådig med sine egne i det republikanske partiet.

– Republikanere igjen. De skjønner ikke hva som foregår på toppnivå om hva i helvete som skjer. Vårt mål er å motstå denne giften og kjempe for vår republikk med hele vårt hjerte.

– I flere tiår har karrierepolitikere, som har solgt landet vårt, gitt bort millioner av jobber, og som har sendt våre barn til evig lange kriger for å dø, kommet seg unna med den mest åpenbare korrupsjonen du kan tenke deg. De solgte landet vårt, sa Trump.

Trump er en av få presidenter som ikke startet en krig med andre nasjoner.

"These people sold out our country." – President Donald Trump at #CPAC2021

Watch our LIVE coverage of @CPAC here on Real America's Voice! pic.twitter.com/pV3GVnAV1E

— Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) July 12, 2021