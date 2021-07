annonse

Byrådet i Oslo har vedtatt å stanse utleie av elsparkesykler mellom klokken 23 og klokken 5 om morgenen. Forbudet skal gjelde alle ukens dager.

– Vi ser fra ulykkestallene at det er svært høy risiko for alvorlige skader ved kjøring med elsparkesykkel om natten. Derfor stenger vi for utleie mellom klokken 23 og 5 alle dager, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Oprinnelig var det foreslått å nattestenges mellom klokken 1 og 5, skriver NTB. Det er dette som i dag gjelder for bysykkelordningen i Oslo.

Flere leger ved Oslo universitetssykehus har bedt kommunen om å låse syklene allerede klokken 23. Flere utleieaktører, som Ryde og Bolt, har allerede frivillig stoppet utleie om natten.