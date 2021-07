annonse

annonse

Tidligere fotball-stjerne Eric Cantona med stikk til England.

Søndag kveld kunne ble hele verden vitne til Italias fullt fortjente seier mot England i fotball-EM.

De norske avisene har vært fulle av artikler av gråtende fotballspillere og deres koner som «brøt sammen da de ikke tok gullet».

Men det har vært lite skriverier rundt den politiske fangen Julian Assange som sitter fengslet i landet der finalen ble spilt. Tidligere Manchester United-spiller Eric Cantona hadde derfor en beskjed til verden da EM var over.

– Fotball er flott, Euro er flott. Men la oss ikke glemme Julian Assange. En journalist fengslet i England for å ha publisert krigsforbrytelser, sier Cantona i videoen publisert på Twitter.

Av en eller annen grunn får ikke Assange mye oppmerksomhet hos sine journalist-kolleger i den etablerte pressen.

Amazing! Football legend Éric #Cantona #Euro2020Final video

"Football is great, the Euro is great… But let's not forget Julian #Assange. A journalist jailed in #England for publishing war crimes"@BorisJohnson#FreeAssange #JournalismIsNotAcrime

#englandfans #EnglandvsItaly pic.twitter.com/RtkVNGH6cu

— Stella Moris #DropTheCharges (@StellaMoris1) July 12, 2021