Det brøt ut store protester på Cuba i helgen. Flere hevder at Biden-administrasjonen først ønsket å legge ansvaret for folkets frustrasjon på covid-19-pandemien, noe som har utløst kritikk fra republikanske politikere.

Julie Chung, som er fungerende viseminister i State department for avdelingen for «Western Hemisphere Affairs», la ut en tweet som nettopp pekte på covid-19.

– Fredelige protester vokser på Cuba mens det cubanske folket utøver sin rett til å uttrykke bekymring for økende COVID-tilfeller, død og medisinmangel, skrev hun.

Tweeten er nå slettet, men Fox News har lagt ut et skjembilde av den.

Senator Marco Rubio kalte tweeten «latterlig».

This is a ridiculous tweet from @StateDept

People in #Cuba are protesting 62 years of socialism, lies,tyranny & misery not “expressing concern about rising COVID cases/deaths”

Why is it so hard for @potus & the people in his administration to say that? #SOSCuba #PatriaYVida https://t.co/vLt8SCUXeK pic.twitter.com/gP0KapjvnQ

— Marco Rubio (@marcorubio) July 12, 2021