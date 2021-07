annonse

Amerikanske helsemyndigheter advarer om at Janssen-vaksinen i få tilfeller kan føre til en sjelden og potensielt farlig nevrologisk reaksjon i kroppen.

USAs legemiddeltilsyn (FDA) kom mandag med en advarsel om at denne vaksinen kan utvikle Guillan Barré-syndrom (GBS), skriver NTB.

I advarselen heter det at symptomene begynte innen 42 dager etter vaksineringen og at «sjansen for at dette skjer er veldig lav».

Siden vaksineringen med Janssen begynte i USA har Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mottatt rapporter om 100 vaksinerte personer som i ettertid har utviklet denne immunsystemforstyrrelsen som kan forårsake muskelsvakhet og tidvis lammelse.

GBS er en nevrologisk lidelse der kroppens immunsystem skader nerveceller, forårsaker muskelsvakhet eller, i de mest alvorlige tilfellene, lammelse.

Produsenten Johnson & Johnson sier i en uttalelse at selskapet har diskutert meldingene om bivirkningen med FDA og helsemyndigheter i andre land.