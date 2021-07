annonse

Det skjer langs E65 i Skåne. Bil nr 100 er nå truffer. Steinene skytes trolig av gårde med slynge. Politiet vet ikke hvem som står bak.

De siste ukene har danske medier i detalj rapportert om steinkasting mot danske bilister langs E65 gjennom Skåne. Svensk politi har nå blitt kjent med 100 saker, skriver Sydsvenskan. Også muttrer og små bolter skal være brukt.

En eller to personer kan stå bak hvert steinkast. Politiet antar at en speider sjekker nummerskiltene og advarer partneren sin så snart en danskregistrert bil nærmer seg. En gjerningsmann utfører deretter selve steinkasting. En teori er at en eller to personer er ansvarlige for de fleste hendelsene, men at en eller flere copy-cats, kanskje barn, kan være inspirert til å fortsette å kaste stein.

Gjerningsmannen ser ut til å ha en rutine for å gjemme seg bak tett voksende busker. Det er ingen som har sett en vedkommende ennå. De aller fleste steinkastingene har skjedd langs E65 mellom Skurup og Ystad – mot biler som kjører i begge retninger. «Det gir et rykk i bilen, det er som om du bare blir bremset og deretter fortsetter», sier Adam Kofoed Månsson til danske TV2.

Steinkasting begynte 3. april, da det fortsatt var en debatt om danskene i koronatider skulle få kjøre langs E65 til Bornholm – til tross for at Sverige innførte et generelt reiseforbud for alle danske borgere over Øresund. Ifølge en unntaksregel var nødvendig trafikk til og fra Bornholm tillatt. Bare noen få svenske biler er rammet, inkludert en svensk lastebil.

Sydsvenskan spekulerer i at et mulig motiv kan være å skremme Bornholm-trafikken fra E65 til fergene som kjører Køge-Rønne og at det er noen som er redde for koronasmitte som står bak.