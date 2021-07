annonse

annonse

Det mener den frittalende samfunnsdebattanten etter å ha lest om mobbingen av kunstneren Natasja Askelund.

Hun ble kalt «rasist, homohater og høyreekstremist» etter å ha skrevet om ytringsfrihet i kunstmiljøet. Da stengte hun Facebook-kontoen sin. Hun sier at kunstnere har blitt sånn på grunn av offentlige støtteordninger.

– Jeg fikk beskjed om at dette måtte jeg tåle når jeg er rasist. Da klarte jeg ikke mer, sier hun til Aftenbladet.

annonse

Les også: Kunstnere raser mot kommisjon



Billedkunstner Natasja Askelund er gjestekommentator i Aftenbladet og skrev om ytringsfriheten i kunstmiljøet i debattinnlegget «Angsten for å snakke høyt». Hun belyste problematikken at det er en farlig kultur når kunstnere ikke lenger kan ytre meninger som samfunnet mener er feil. Da fikk hun flere hundre krenkende kommentarer på Facebook.

– Kunsten har et eget språk, og hvis det språket knebles, blir det viktigste med kunsten borte, sier Askelund.

annonse

Men hetsen ble for mye, så billedkunstneren ble nødt til å stenge Facebook-profilen.

– Dette kan jeg ikke beskytte meg mot. Jeg kan stå alene i skogen og rope at jeg ikke er rasist, men det gjør ingen nytte, sier Askelund, og legger til:

– Men jeg hadde aldri forventet denne stormen. Det har vært for heftig, rett og slett, sier hun.

Les også: – I Norge er det bred oppslutning om offentlig støtte til kunst og kultur

Kjetil Rolness skriver på Facebook: «Reaksjonene som bekrefter poenget: Ytringsklimaet i kunstmiljøet er råttent. Kunstneren Natasja Askelund skriver en god kronikk om angsten for å snakke høyt i et kunstmiljø der det skal lite til for å bli stemplet som rasist, homohater og høyreekstrem. Resultatet: Hun blir stemplet som rasist, homohater og høyreekstrem. I et fullstendig spinnvilt kommentarfelt med over 300 innlegg på hennes egen Facebook-vegg.»

Askeland skrev blant annet at «hvis kunstnerne knebler seg selv, hvis vi klarer å kneble kunstneren, har vi mistet stemmen vår». Hun sier at reaksjonen viser at hun hadde et poeng.

annonse

Videre påpeker hun at kunstnere er avhengige av støtteordningene som deles ut av det offentlige, og hun mener de derfor forsvarer sin egen posisjon. Hun trekker frem et eksempel fra Sverige der kunstnerne tilpasser seg politiske signaler og lager kunst om mangfold, LGBTQ og minoriteters rettigheter, fordi de da får penger av Kulturrådet.