annonse

annonse

En koronaskeptisk froskemann i det danske forsvaret har fått sparken for å ha forsøkt å samle et nettverk som skulle starte en voldelig revolusjon i Danmark.

Vedkommende besøkte i mai en kollega fra dykkerkorpset og forsøkte å verve ham til noe som skal være et slags opplegg for en væpnet revolusjon, skriver den danske avisen Berlingske.

Forsvarets Personalstyrelse mener dykkeren forsøkte å skape en form for nettverk som allerede visstnok besto av innflytelsesrike personer, herunder flere høytstående danske offiserer.

annonse

Den oppsagte mener at forsvaret tar ting ut av sammenhengen og at konklusjonene er helt på jordet. Han sier det ikke var noe komplott, men snarere et uttrykk for bekymring over regjeringens koronahåndtering han gjorde seg til talsmann for.

Den aktuelle froskemann skal ha kommet i Forsvarets Etterretningstjeneste sin kikkert etter at han iført uniform holdt innlegg under en Men In Black-demonstrasjon mot koronarestriksjoner 15. mai i København.

Mannens kontrakt løp til november 2021, men er nå avsluttet siden han fikk sparken.