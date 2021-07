annonse

Eivind Trædal mener at det gjøres for lite, og at han selv ville ha gjort mer.

– Jeg har savna en skikkelig og ektefølt innsats fra partiene på høyresida for å bekjempe konspirasjonsteoriene og hatet som lå bak Breiviks terror, skriver han i Klassekampen.

– Dessverre er det mange som lefler med ideer om at islam og innvandring holder på å ta over Vesten, at vi står overfor en borgerkrig og at elitene står i ledtog med en slik konspirasjon. Disse farlige ideene må utfordres, særlig av dem som selv er innvandringskritiske.

Trædal som er innvalgt i Oslo bystyre for MDG mener at det er helt normalt at politiske aktører blir ansvarliggjort i møte med ekstremt tankegods, hvis det grenser opp mot deres eget. Som eksempel på dette skriver han: «Hvis en økoterrorist publiserte et manifest med retorikk som kunne forveksles med min egen, så ville jeg med rette ha blitt bedt om å ta avstand og ta selvkritikk, selv om terroristen ville stått langt fra meg ideologisk.»

– Det er lett å reagere med indignasjon og frustrasjon over å bli avkrevd et slikt oppgjør, men denne grenseoppgangen er helt nødvendig for å beskytte vår felles politiske allmenning mot farlig tankegods, sier han, og er skuffet over høyresiden:

– Dessverre har høyresida vært motvillige til å ta dette ansvaret. I mange tilfeller har de snarere bidratt til å legitimere eller bagatellisere ytre høyre.

Trædal viser til at Human Right Service får 1,8 millioner årlig i statsstøtte, og har en egen post i statsbudsjettet. Han hevder at HRS’ aktivitet ligger skremmende nært Breiviks tankegods.