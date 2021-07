annonse

Lederen av SV lover å kjempe beinhardt mot et alenestyre av Ap og Sp.

– Det er en hovedgrunn til at jeg ikke ønsker en «sentrumsregjering» av de to. Flyktningpolitikk er et klart eksempel på hvordan Ap og Sp vil stå fritt til å hente støtte til en strammere politikk, sier Lysbakken til Vårt Land.

– Et av våre mål for høsten er gjøre mer for asylsøkere som sitter fast i Hellas. Det er et krav vi vil ta med oss inn i forhandlingsrommet.

SV-lederen vil føre en tøff fordelingspolitikk for å få forskjellene ned. Så vil han lage en plan for å nå klimamålene, den skal gå ut på å gi industri og næringsliv grønne oppgaver i stedet for fossile. Han sier at SV har vært en terrier i Stortinget for å presse regjeringen om usosiale kutt og skattekutt som angivelig kun er gitt de få og rike.

Rett før jul ble SV og andre asylvennlige partier tatt på senga, sier Lysbakken. Han viser til at FrP allierte seg med Sp og Ap og fikk til uventede innstramninger i flyktningpolitikken. Med dette i bakhodet mener han det er viktig at et parti for en alternativ flyktningpolitikk sitter rundt regjeringsbordet.

– Der gjør KrF en jobb i dag. De får kritikk fra oss når det går for dårlig, men det er nødvendig at noen i en regjering står for et annet syn. Det samme gjelder i klimapolitikken. Der kan også viktige tiltak bli svekket uten et sterkt miljøparti innenfor, mener lederen av SV.