annonse

annonse

Prosjektet har fått 3,8 millioner kroner i støtte av det statlige Innovasjon Norge.

– Vi skal løse problemet med at elsparkesyklene ligger og flyter rundt omkring og at folk skal sette de tilbake på plass, sa Helge Sverre Eide til NRK i desember 2020.

Han er daglig leder i Kristiansand-selskapet WPC (Wireless Power and Communication) som fikk 3,8 millioner av Innovasjon Norge.

annonse

Så spoler vi fram til juni 2021. NRK skriver i en artikkel mandag 12. juli at for «litt mer enn to uker siden var det storslått åpning av en ny ladestasjon for elsparkesykler i Sandnes sentrum. (…) 36 ladepunkt fordelt på 12 stasjoner skulle være starten på et prosjekt med ambisjon å hjelpe byer med å få orden på elsparkesyklene.»

– Her er det et stort potensial til å komme seg ut i verden, og til andre byer, sa stortingspolitiker Margret Hagerup (H) under åpningen.

Men nå, etter bare to uker, er ladestasjonene demonterte.

annonse

Kommunen mener ifølge NRK at det var for få lade- og parkeringspunkt til at folk kan ta ordningen skikkelig i bruk.

– De bør få på plass avtaler med borettslag og bedrifter, for å få plassert ut flere ladestasjoner, sier ordfører Stanley Wirak til NRK.

– Sandnes mener prosjektet er litt prematurt med tanke på antall leverte ladepunkter sett i forhold til antall utplasserte elsparkesykler. WPC var ikke i stand til å levere mer enn dette i første omgang, sier Gundersen.

Ladestasjonener er dermed fjernet, og det er uklart om og når de kommer tilbake

Sløseriombudsmannen har kommentert pengebruken på sin Facebook-side.

– Sandnes kommune satte ut ladestasjoner for el-sparkesykler for 10 millioner kroner. To uker senere har kommunen demontert disse, da de følte det ble for mange sparkesykler i byen. SÅ kort tid er det sjeldent det går fra snorklipping og politiker-taler til skattemillionene er tapt! skriver han.

annonse

Artikkelen fortsetter.

Innlegget til Sløseriombudsmannen har fått mer enn tusen reaksjoner og 130 kommentarer. De fleste er opprørt.

– Herlig, og de er ikke en gang flau over sløseriet, skriver en.

– Mennesker med SÅ dårlig økonomisk teft burde overhode ikke være ansatt i offentlig forvaltning! skriver en annen.

Men Sløseriombudsmannen får også kritikk for å være unøyaktig.

– Er vel på sin plass å opplyse om at det er private bedrifter som har investert. Å fremstille dette som kommunen er helt feil. Sandnes kommune har ikke brukt penger på dette slik det fremstilles, skriver en.

– Innovasjon Norge har brukt 3,8 mill. skattekroner, svarer Sløseriombudsmannen.

– Men Innovasjon Norge er ikke det samme som Sandnes kommune, påpeker en tredje person.