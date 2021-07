annonse

Vårt Land vil senke sperregrensen til 3 prosent. Avisen mener det er den beste måten å ta vare på det norske demokratiet.

Vårt Land har skrevet at 300.000 stemmer kan være bortkastet dersom Venstre, MDG, KrF og Rødt ikke kommer over sperregrensen. I praksis kan det bety at hver sjette velger kaster bort stemmen sin.

Men hvis de kommer over sperregrensen, vil de få utjevningsmandater. Derfor vil Vårt Land senke sperregrensen fra fire til tre prosent.

– For det første handler det om representasjon. Dersom vi risikerer at 300.000 stemmer blir kastet bort i høstens valg fordi sperregrensen er på 4 prosent, er det et steg i feil retning i en tid der politisk representasjon har vært et viktigere stridsspørsmål enn på lenge. Dersom systemet bidrar til at færre føler seg representert, er det systemet som må endres, skriver Vårt Land, som har tro på politisk mangfold:

– Partimangfoldet i norsk politikk er sunt. Ettersom de største partiene har fått lavere oppslutning over tid, er det på tide å sikre at stemmene som havner hos de små partia også fører til reell representasjon.

De mener også at i Norge har vi politikere som vet å finne frem til styringsdyktige flertall, både med store og små partigrupper på Stortinget.