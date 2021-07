annonse

Flere politiske partier frykter for norsk industris fremtid etter lanseringen av EUs nye og ambisiøse klimaplan onsdag.

I klimapakken «Fit for 55» går EU-kommisjonen blant annet inn for å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035, og innføre klimatoll på en rekke varer som kommer fra land med lavere ambisjoner om utslippskutt.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) uttalte til NTB onsdag morgen at Norge bør slutte seg til Fit for 55-planen.

At denne planen vil ha store konsekvenser for norsk industri er opposisjonspartiene fra SV til Fremskrittspartiet enige om. SVs Lars Haltbrekken peker på at den vil bety store endringer for etterspørselen etter norsk gass.

– EUs planer om økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi vil redusere deres behov for fossil gass, sier Haltbrekken til NTB.

Senterpartiet bekymrer seg for den foreslåtte klimatollen. De mener at denne i verste fall kan føre til omfattende industridød.

– Moderne produksjon i Norge med lave utslipp kan erstattes av mer forurensende produksjon utenlands. Det vil verken klimaet eller Norge tjene på, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik.

Arbeidsplasser

Fremskrittspartiet er også bekymret for at tiltakene skall påvirke konkurranseevnen til norsk næringsliv. De ber nå regjeringen sikre kompensasjonsordningene for kraftkrevende industri her i landet.

– Vi redder ikke verden med å innføre interne tiltak som medfører nedleggelse av arbeidsplasser i Norge eller i EU, sier Frps Terje Halleland.

Norsk Industri har også advart mot klimatollen, som de mener kan skape en form for handelskrig.