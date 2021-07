annonse

Polens grunnlovsdomstol mener at kjennelser fra EU-domstolen om et spesielt disiplinærkammer i landets høyesterett, strider mot landets grunnlov.

Det betyr at EU-kjennelsene ikke er bindende, mener grunnlovsdomstolen.

Dette er den første av to ventede dommer i en pågående strid om hvorvidt EUs rettsregler har forrang over nasjonale vedtak. Dommen dreier seg om et disiplinærkammer som ble opprettet i landets høyesterett for å vurdere dommeres praksis.

I fjor avsa EU-domstolen en midlertidig kjennelse med ordre om at denne virksomheten skulle settes på pause, i påvente av en endelig dom. Det motsatte statsminister Mateusz Morawiecki og hans regjering seg, og dermed ble saken fremmet for den polske grunnlovsdomstolen.

– Polens motstand mot å implementere kjennelser fra EU-domstolen i landet er et klart skritt i retning av å fjerne Polen fra EU. Vi frykter at Polens regjering er på vei mot polexit, sier EU-parlamentariker Jeroen Lenaers.