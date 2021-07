annonse

annonse

En professor i USA gjorde eksempel av en «gjennomsnittlig hvit fyr» i et foredrag og brukte ham som et eksempel på hvordan hudfargen hans gagner ham over enhver svart student, selv om de har sammenlignbar bakgrunn og CV.

Foredraget ble holdt foran 700 studenter på et universitet i Pennsylvania.

– Jeg tar bare den gjennomsnittlige hvite fyren i klassen, uansett hvem det er, det spiller ingen rolle, sier professor Sam Rcihards i det han løper bort til en student.

– Dude, denne fyren her. Stå opp, bro. Hva heter du, bro?, sier han til en hvit mannlig student i klassen som heter Russell.

– Se her på Russell. Det spiller ingen rolle hva han gjør. Hvis jeg matcher ham med en svart fyr i klassen, eller en brun fyr, til og med … som er akkurat som han, har det samme GPA, ser ut som ham, går som ham, snakker som ham, opptrer på lignende måte, har vært involvert i de samme gruppene på campus, tar de samme lederstillingene, uansett hva det er … og vi sender dem til de samme jobbene … Russell har en fordel av å ha hvit hud, sier professoren til studentene.

Penn State Professor pulls an “average white student” from the lecture audience and explains that he has an inherent benefit over a black student because he is white.

Critical Race Theory pedagogy teaches the same lessons to k-12 students. This is why it does not belong in k-12. pic.twitter.com/duIYlB0Jdu

— Mythinformed MKE (@MythinformedMKE) July 12, 2021