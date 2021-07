annonse

Norge må jobbe på lag med EU i den omfattende klimapakken, mener klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Europa blir det første klimanøytrale kontinentet, men skal EU lykkes med dette, må også Norge være med på EUs tiltak fordi vi er en del av Europa, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) timer før EU-kommisjonen legger fram sin store klimapakke, «Fit for 55».

Et av tiltakene som vurderes, er å innføre en såkalt klimatoll, også kalt karbongrensejusteringsmekanisme (CBAM).

Når klimatollen innføres, kan det ligge an til at tiltakene som i dag brukes for å hindre karbonlekkasje, gratis klimakvoter og C02-kompensasjon, kuttes ut. Det har vakt stor uro i norsk næringsliv, skriver NTB.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier i et intervju med Bergens Tidende at man vil ha i både pose og sekk.

– Vi må tjene penger samtidig som vi kutter utslipp, sier hun.

Hardt ut mot Sp

EU vurderer å si farvel til fossilbilen i 2035. Det har skapt sterke reaksjoner hos Frp-leder Sylvi Listhaug og Senterparti-politiker Sandra Borch.

– Det er helt uaktuelt for oss å være med på, sa Borch, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Det er smått utrolig at EU, det som en gang var en frihandelsunion, nå skal inn og forby diesel- og bensinbiler. Jeg er skremt over hva byråkratene i EU klarer å finne på når det kommer til påbud, forbud og dyre symbolske klimatiltak, sa Listhaug.

Enda mer ambisiøst

NTB skriver at Norge har som mål at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy allerede i 2025 – altså ti år tidligere enn det EU-kommisjonen nå ventes å gå inn for.

Klimaminister Rotevatn beskylder Senterpartiet for å ville melde seg ut av klimasamarbeidet.

– Jeg frykter at en rødgrønn regjering med Senterpartiet i spissen vil sørge for at Norge blir stående utenfor det gode klimaselskapet. Vi må først inn i fornybaralderen, ikke sist ut av fossilalderen, sier Rotevatn.