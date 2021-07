annonse

annonse

SVs finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier at det burde Hagen være enig i, i lys av hans veldig moralistiske uttalelser om andre folk.

I et intervju i DN kritiserte Hagen SVs forslag om 70 prosent arveavgift for dem med formue på over 100 millioner kroner.

– Da er det bare å pakke sammen og dra, sier Hagen, som mener eiere av bedrifter trenger penger til å investere i bedriftene sine for å holde velferdssamfunnet gående. Han mente også at for mange går på trygd:

annonse

– Unge mennesker svarer at de skal bli navere når de blir store. Det er litt spesielt å forlange at naboen din skal betale for deg, fordi du selv ikke gidder å stå opp om morgenen.

Les også: SV vil ha tilbake arveavgiften: – Veksten i ulikheten må stoppes

SVs finanspolitiske talsperson kommenterer Hagens uttalelser i DN og sier at det skal lønne seg å arbeide og ikke bare arve penger.

annonse

– Det burde Hagen være enig i, i lys av hans veldig moralistiske uttalelser om andre folk.

Les også: Kaski til Sissener: – Andre nordmenn betaler formuesskatt med glede



Milliardær Stein Erik Hagen sier at han ikke kan si seg uenig med SV-politikeren.

– Jeg er helt enig med fru Kaski om at det skal lønne seg å arbeide. Hvis hun oppfatter at mitt utspill om trygdemisbruk er moraliserende, så er det også veldig fint, svarer han i en melding.

Kaski hevder også de økonomiske forskjellene i Norge er for store, og at SV nå går til valg for å endre på dette.

– To tredjedeler av Norges rikeste er arvinger, og vi får en stadig større konsentrasjon av rikdom, og må derfor ha skatt på arv.

annonse