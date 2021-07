annonse

Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde mottar mye kritikk fra sine egne.

57-åringen la ut bilde på Facebook av sin egen frokost der han snakket om viktigheten av «internasjonal handel».

– Enkelte hevder Norge bør bli «sjølberga» (i særlig grad SP) og at handel over landegrensene er oppskrytt, unødvendig og foregår under gale premisser og vilkår. Jeg tok et blide av min frokosttallerken, skriver han før han fortsetter:

– Fakta: Knekkebrød fra Sverige, salamipølse fra Danmark (melk og øvrig pålegg fra Norge), kaffebønner fra Columbia, kaffekopp fra England, tallerken fra Tyskland, melkeglass fra Frankrike. Solbrillene er produsert i USA. Internasjonal handel virker og er nødvendig for å opprettholde vår levestandard.

Rasende

Stikket mot Senterpartiet faller absolutt ikke i god smak blant hans egne tilhengere. Mange mener norske politikere har gjort det nesten umulig å produsere lignende varer på grunn av høye skatter og avgifter.

– Så Frp er for enda mer EU-tilpassing og privatisering av landet vårt? Kjekt at du bringer dette opp før valget, folk får opp øynene for at Frp er for EØS og EU. Det mister dere enda flere stemmer på og SP vinner dem med dette innlegget. Kaffe blir ikke dyrket i Norge eller Europa og det er ikke en livsnødvendig ting, resten av det du har ramset opp kan Norge produsere selv om politikere hadde senket skatter og avgifter for de som vil og tør å satse på norskprodusert mat og andre artikler, skriver en person.

Andre er mer rasende.

– At dere politikere skattlegger all produksjon og produktivitet i Norge slik at det blir så mye rimeligere, og ofte dårligere, varer fra utlandet, må dere ta ansvaret for, også i møte med dårligere tider og våre arbeidsplasser. Så skam deg, jeg er enig med deg i svært mye av hva du tar opp, men nå bomma du stygt! skrives det.

Det har rast inn over 200 kommentarer og det er vanskelig å finne noen som er enig med Frp-politikeren.

– Dette kan vi da fint produsere i Norge? Er du også blitt ett offer for globalismen? spør en kvinne.