Boris Johnson sier i Underhuset at mennesker som uttrykker seg rasistisk på nettet, ikke får dra på fotballkamper.

– Om du er skyldig i rasistisk hets på nettet mot fotballspillere, da får du ikke dra på kamp. Ingen om eller men. Ingen unntak eller unnskyldninger, sier Johnson, ifølge Sky News.

Mediene har slått stort opp at det skal ha rasisme mot England-spillerne Marcus Rashford, Bukayo Saka og Jadon Sancho i forbindelse med EM-finalen i helgen. Alle tre bommet på straffe i finalen mot Italia.

En underskriftskampanje som tar til orde for utestengelse for dem som gjør seg skyldige i rasistisk hets, passerte onsdag 1 million underskrifter, melder NTB.

På tirsdag hadde Johnson møte med representanter for Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat and Instagram.

Johnson påstar han gjorde det «absolutt klart til dem at vi vil vedta lover som adresserer problemet.»

– Med mindre de får hat og rasisme vekk fra deres plattformer så vil de få bøter på 10 prosent av deres globale inntekter, sa han ifølge Sky News.

Det er uklart hvordan ordninger rent faktisk skal overvåkes ellere hva kriteriene skal være for å utestenge noen. Johnson sa imidlertid at den britiske innenriksministeren Priti Patel har tatt «praktiske skritt» for å sørge for at «rasister ikke får dra på kamper», melder NTB

I en debatt i Underhuset onsdag har opposisjonens leder Keir Starmer (Labour) beskyldt Boris Johnson for å delta i en «kulturkrig» og å gi rasisme «grønt lys».