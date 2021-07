annonse

VG forklarer, leser man ofte i Norges største avis. Resett burde ha en daglig spalte kalt «VG bortforklarer».

En artikkel om grov knivstikking natt til søndag 11. juli er i stor grad viet skjenketider og været i Oslo. I tillegg er viktig informasjonen om de mulige gjerningspersonenes signalement utelatt, selv om politiet opplyste om det og søkte vitner. – De første vitnene meldte om fire eller fem personer som løp i retning domkirken. De beskrives som unge, mørkhudede gutter, sier operasjonslederen.

Hadde det ikke vært for at hendelsen i seg selv er alvorlig og en del av et tydelig mønster, for en journalist som vil se virkeligheten, så hadde det vært komisk. Men VGs feige unnlatelser, insinuasjoner og utenomsnakk er grov yrkesforsømmelse.

VGs ingress opplyser om at fire eller fem unge menn løp fra stedet og at to er siktet for grov legemsbeskadigelse. Så begynner «God dag mann økseskaft-journalistikken». Den første setningen i brødteksten lyder: «Midt i Oslo sentrum – samme helg som Oslo igjen åpnet opp for vanlig skjenketid – fikk politiet melding om en knivstikking ved Torggata.»

VG insinuerer at det er alkohol som har skylden for knivstikkingen. Hadde det ikke vært for at det igjen var vanlig skjenketid, så hadde knivstikkingen ikke skjedd. Slik må man lese teksten, siden dette – ut av det blå – blir påpekt helt i toppen av artikkelen.

VG har allerede utelatt at det var mørkhudede unge menn, som ifølge vitner, løp fra stedet. Den erfarne leser vet at det er snakk om fargede gatekriminelle når hudfargen ikke blir nevnt. At knivstikkingen skjedde i Torggata, et steinkast fra Grønland, en bydel som er sterkt befolket av muslimer – som jo ofte ikke drikker alkohol – får en også til å tenke.

Men er ikke VGs jobb å gi alle fakta til leseren? Jeg får inntrykket av at man skal undre seg på om dette kanskje var fulle «gammelnordmenn» som ikke tålte å drikke og derfor knivstakk litt grovt i stedet.

Hvem er det som i hovedsak knivstikker hvem i Oslo? Og hvorfor? Statistikk er tilgjengelig. Stikkord er Islam, ære og gjengoppgjør. Grønland er en bydel med en basar som ser ut som den kunne vært hvor som helst i Irak eller Saudi-Arabia.

Innvandrere er lei kriminalitet

Jeg er også sikker på at de aller fleste innvandrere som bor på Grønland er drittlei gjenger, kriminalitet, dop og æresoppgjør. En vennegjeng kommenterer den nye lekeparken som er laget på Grønland til Avisa Oslo. De sitter daglig og ser at langere legger igjen dopet i blomsterpottene og under lekestativene.

– Sett opp et politihus. Om det ikke er politi der hele tiden, så hjelper det ikke, sier den ene av de to, før den andre bryter inn: – Jeg har tre barn. Tror du jeg tar med barna mine til den parken for å leke? Aldri.

Tror VG at de hjelper vanlige lovlydige innvandrere, som jo er de aller, aller fleste, med å skjule at det faktisk er slik at det er en overrepresentasjon av kriminelle innvandrere i Oslo? Og du kan scrolle VG til du blir blå i fingrene to dager etter hendelsen, uten å lese noe om saken der to av ungdommene har blitt siktet for drapsforsøk. Å tyste kan få konsekvenser for de som ser på fra en kafe eller et kjøkkenvindu. Ta det fra de som bor der: De trenger politi. Hele tiden.

Og nå: Været

Et par avsnitt i VGs artikkel handler om opplysninger fra politiet, som har videoovervåkningskameraer. Ikke at det pirrer VGs nysgjerrighet. I stedet snakker de om været. De to siste avsnittene i artikkelen må nesten gjengis i sin helhet, den første er av VG uthevet:

(VG): Dette var første helgen hvor Oslo hadde åpent med normale skjenketider igjen etter pandemien. Til og være natt til søndag har det vært en relativt rolig kveld for politiet, opplyser Pedersen.

– Vi har hatt en del klager på støy på hjemmefest, det har vært litt ordensforstyrrelser i forbindelse med skjenking til stengetid. Men det har vært en relativ rolig natt til søndag. På grunn av været har vi ikke hatt noen utfordringer med festing i parkene.

Været og festing i parkene får avslutte en alvorlig sak om knivstikking. Hva om noen hadde dødd? VG bruker to avsnitt på utenomsnakk i stedet for å opplyse om at kriminalitet i Oslo sentrum og på Grønland er et gjentagende og økende problem. VG nekter å opplyse om at gjerningspersonene var mørkhudede.

Hvorfor gjør VG disse grepene? Er det for å avlede oppmerksomheten om alvorligheten i det som har skjedd, eller er det for å gi leseren en snikende skyldfølelse? For hvem er det som fester og drikker i parker? Gjenger med muslimske røtter? Vanlige lovlydige folk? Man kan tenke seg hvilket Ragnarokk av et knivstikkende, hedensk blodbad det kan bli fremover om VGs analyser holder vann.