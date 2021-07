annonse

EU-kommisjonens klimasjef Frans Timmermans mener at klimapakken er det som skal til for at EU skal nå sine utslippsmål.

– Vi har en plikt til å hjelpe menneskeheten til å leve innenfor planetens grenser, sa visepresident og klimasjef Frans Timmermans på pressekonferansen der EU-kommisjonen la fram sin ambisiøse klimapakke onsdag, ifølge NTB.

Kommisjonen har blant annet gått inn for forbud mot salg av bensin- og dieselbiler fra 2035 og strengere krav til utslippskutt for fly- og skipstrafikk.

– EU har satt ambisiøse mål, og i dag legger vi fram hvordan vi skal nå dem. En grønn og sunn fremtid kommer til å kreve mye innsats i alle sektorer og fra alle medlemsland, fortsatte han.

Klimasjefen er også klar over at pakken kommer til å møte motstand.

– Jeg er sikker på at det er deler som ikke kommer til å bli likt. Jeg tror det folk vil være mest bekymret for, er om pakken er rettferdig, og det vil være opp til oss i EU-kommisjonen å bevise at den er det. Klarer vi det, tror jeg det blir mindre motstand. Men om vi ikke klarer det, blir det nok massiv motstand.

Tiltakene trer først i kraft når alle medlemslandene i EU har godkjent dem.

– Om noen ikke liker enkelte av tiltakene, står de fritt til å komme med et nytt forslag som gir det samme resultatet. For målet står, og det må vi nå – vi skal kutte 55 prosent av utslippene, sier Timmermans.