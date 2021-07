annonse

Det å være fattig i et rikt land, kan være enormt belastende. Du står utenfor fellesskapet. Å ikke ha lykkes i et av verdens rikeste land, må oppleves som ekstra skamfullt. Fattigdom i Norge handler sjelden om å fryse eller å gå sulten til sengs, men om å ha bare akkurat det du trenger – og knapt nok det.

Jeg tror likevel det var lettere å være fattig rent mentalt i gamle dager, fordi det var mange andre som var fattige. Det er verre å være fattig i dagens rike Norge. Å ikke ha penger til det andre tar for gitt.

Å gå i postkassen forandres plutselig til noe av det vanskeligste en må gjøre. Regningene sorteres etter hva som er mest kritisk, barna kan ikke feire bursdag fordi foreldrene ikke har penger. Foreldre føler på sterke sosiale normer knyttet til hva slags gaver barn skulle gi hverandre i bursdag, fra hvilken butikk de kommer fra – det gjør det vanskeligere å være en god mamma og pappa.

Stress, konflikter og mer fraværende foreldre blir ofte resultatet. Kroppen er i spenn hele tiden, søvnen er urolig. Det er vondt, fysisk vondt, overalt. Turer i grøfta eller i kjelleren kan virke som en bekreftelse på generell mislykkethet og at alt håp er ute.

Og når samfunnet, og skolevesen og medier har et så sterkt søkelys på det å lykkes, det å være flink og god og bra nok, nærmest perfekt i en del sammenhenger, så blir det ikke enklere å akseptere at det å være fattig ikke er greit, kanskje et tegn på svakhet mener mange. Mange barn opplevde også å bli gjort narr av og stemplet som annerledes. Fattigdom handler ikke bare om de økonomiske utfordringene, men også om sosiale relasjoner.

Vi mennesker kan velge å være små og feige drittsekker som kaster skygge på andre og gjøre de rundt oss små – eller vi kan velge å bruke solen i våre hjerter og skinne slik at de rundt oss vokser – da vokser vi også selv.

Barn må lære at de betyr noe, at de er verdifulle akkurat slik som de er og kommer fra, at de ikke skal finne seg i å bli tråkket på, på noen som helst måte – og slik skal de også oppføre seg mot andre.

Å være fattig i et rikt land er ikke enkelt for de som «sitter nederst ved bordet», som politikerne gjerne omtale disse menneskene.