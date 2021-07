annonse

annonse

Har klimafolkene regnet på det? spør Ole Jacob Brandbu.

– Jeg lurer på hvilke partier som har et norsk statsbudsjett klart foran seg, etter at oljeletingen angivelig skal avvikles. Hvilke inntekter ser disse partiene for seg, når det ikke skal brukes mer olje eller gass?, spør Ole Jacob Johnsen fra Brandbu i Nettavisen.

– Olje og gass er de to største inntektene Norge har i dag. Finnes det noen som helst inntekter som kan erstatte disse to inntektene som utgjør inntekter i milliardklassen? Og hvilke jobber skal erstattes? Vil det grønne skiftet ha noen form for effekt i det hele tatt?

annonse

Johnsen stiller seg spørrende til om “klimafolkene” blir lykkelige om Norge oppnår nullutslipp i hele landet. Så spør han; om Sverige, Island, Danmark, Finland og Russland øker sine utslipp, blir ikke Norge påvirket av disse utslippene?

Les også: Greta-effekten har gitt seg – Europas grønne partier er på retrett

– Oslo skal ha null biler. Hvordan skal den offentlige transporten i Oslo da finansieres? Er det ikke bilistene som betaler for den offentlige transporten i Oslo i dag gjennom bompenger?, lurer Johnsen på.

annonse

– Når det ikke er noe biler igjen i Oslo, hvordan går det med alle arbeidsplassene, alle butikkene og bedriftene? Hvordan skal varene komme seg rundt? Hvordan skal gamle folk og handikappede komme seg rundt?

Ole Jacob Johnsen spør også om sykkelveiene, om hvor mange som egentlig bruker dem og om de har bidratt til å redusere biltrafikken. Han skriver dessuten at han har bodd i Oslo, men at han har flyttet og aldri kommer tilbake.