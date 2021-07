annonse

annonse

– I en liten stund trodde jeg ikke at jeg skulle overleve til min 45-års dag.

Shabana Rehman har vært i vinden den siste tiden, etter at stiftelsen Født Fri, som Rehman var leder for, ble utsatt for en drittpakke og mistet statsstøtten.

Rehman jobber som medie- og mangfoldskonsulent hos Traavik.info, skriver for tiden på en roman i samarbeid med forlaget Vigmostad og Bjørke, og er dessuten artist, som fremst driver med humor, performance-art og scenekunst.

annonse

Nå er hun aktuell som deltager i en kommende sesong av «Farmen kjendis» på TV 2. Dessuten sitter hun i Ytringsfrihetskommisjonen, som det for tiden stormer rundt.

Den folkekjære og frittalende komikeren stiller til et sommerintervju med Resett.

Mange husker henne for det såkalte «mulla-løftet» – da hun løftet mulla Krekar under et arrangement på Smuget i 2004. Men Shabana Rehman har vært mye i media særlig den siste tiden, og har hatt mange jern i ilden, pandemien til tross.

annonse

Hun kan imidlertid melde at covid-19 har vært «transformerende» i hennes liv.

– Jeg tror ikke jeg er i stand til å beskrive alle ringvirkninger pandemien har hatt, siden de fortsatt holder på å utfolde seg, men det har vært transformerende på mange måter rundt hvordan jeg forholder meg til verden og til meg selv. På godt og på vondt, sier Rehman til Resett.

I november i fjor ble det kjent at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vedtok å holde tilbake driftsstøtten til Født Fri på 3 millioner kroner for andre termin i fjor.

Shabana Rehman og noen andre profilerte stemmer startet denne stiftelsen i 2017 etter initiativ fra kjente politikere. Organisasjonen munnet ut av et allerede eksisterende sekulært minoritetsmiljø, og jobbet med integrering og mot negativ sosial kontroll.

Statsstøtten ble holdt tilbake etter at revisjonsselskapet Ernst & Young i november hevdet at dårlig økonomistyring preget stiftelsen, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Les også: Shabana Rehman om norske journalister: – De jaget i flokk (+)

annonse

Justismord

Født Fri gikk konkurs, og har klaget på beslutningen fra IMDi. I slutten av juni kom nyheten om at Født Fri ikke fikk medhold i sin klage, til tross for at bostyrer tidligere har frikjent Født Fri, og slått fast at det ikke var økonomisk rot i organisasjonen.

– Hvordan reagerte du på at dere ikke fikk medhold i klagen?

– Kunnskapsdepartementet fullførte justismordet på Født Fri som IMDi, gjennom de leide karakterdrap-morderne, satte i gang basert på fabrikkerte varsler av mennesker som ville Født Fri og meg vondt. For meg viser dette et korrupt system hvor varslingsinstituttet og granskningsinstituttet er blitt grovt misbrukt. Dette er skadelig for hele samfunnet og særlig for frivilligheten, slår Rehman fast.

Rehman legger til at IMDi, Ernst & Young og Kunnskapsdepartementet har brukt millioner av skattekroner på kampanjen mot Født Fri.

– Jeg kan ikke la dette passere. Ernst & Young feiret justismordet med å forfremme den tidligere politimannen som avhørte meg med uetiske metoder, og som er ansvarlig for den tendensiøse rapporten de slapp ut i media, uten vår kontradiksjon. Dette gjør de midt i fellesferien hvor pressen er i dvale, og det finnes ingen kritisk gjennomgang av prosessen. Men hvis de tror at det norske folk vil la dem få slippe unna med det, så tar de feil, konkluderer Rehman.

Hun har troen. Hun tror sannheten vil komme for en dag, og at forhold som ikke tåler dagens lys vil avdekkes.

– Jeg har tålmodighet til å vente på at rettferdighet vil skje. Men disse menneskene vil ikke tåle det når det først kommer for en dag. Og det vet de. Derfor har de straffet oss så hardt, for å knuse en liten stiftelse slik de har gjort, da har de mye å skjule, sier hun.

Frihetens land

– Hvordan har saken og behandlingen du har opplevd påvirket ditt syn på norsk offentlighet?

– Min lojalitet og tilhørighet til Norge er ikke endret. Dette var frihetens land for mine foreldre. Min far ligger begravet i norsk jord. Da jeg sist ble jaget, så skrev jeg forestillingen «For Konge og Fedreland – i nasjonens tjeneste» fra min eksiltilværelse i New York. Den handlet om å fortsette å kjempe for at Norge skal være et fritt land for alle. Den kampånden lever fortsatt i meg, selv om jeg har sett inn i et mørke i det norske byråkratiet jeg ikke ante fantes, forteller den samfunnsengasjerte komikeren.

Sterkere enn noensinne

Det har vært tøft å være Shabana Rehman i tiden etter Ernst & Youngs påstander, og stormen rundt Født Fri. Hun hadde fødselsdag i går, 14. juli, og har kommet sterkt tilbake etter den vanskelige tiden.

annonse

– Det har vært tøft, og i en liten stund trodde jeg ikke at jeg skulle overleve til min 45-års dag. Men det gjorde jeg. I dag føler jeg meg sterkere enn noensinne, og erfaringene fra stormen mot Født Fri og meg har gitt meg en helt unik kompetanse som kan brukes i møte med dagens samfunn, sier hun.

– Det kan antas at du også har fått en del støtte?

– Du har rett i at jeg har fått massiv støtte, og det fra mennesker jeg respekterer, også en rekke fagfolk. Etter en periode med massivt hat, på grunn av påstandene som ble spredd i massemedia og sosiale medier om meg, som holdt på å ødelegge livet mitt, så føler jeg meg heldig og takknemlig over at så mange ser hva vi ble utsatt for.

Les også: Heksejakten på Shabana Rehman: – Svært uvanlig og uryddig

«Farmen» og «Sløserikommisjonen»

Shabana Rehman er uten tvil i vinden. Hun sitter både i Ytringsfrihetskommisjonen, og har deltatt i forestillingen «Sløserikommisjonen», regissert av Morten Traavik.

Under forestillingen ble det harselert med den såkalte rumpemalingen til den statsstøttede kunstneren Vegard Vinge, som ble løftet frem og kritisert av Are Søberg som Sløseriombudsmannen. Under «Sløserikommisjonen» ble Shabana Rehmans rumpe malt av Nerdrum-eleven Jan Ove Tuv, og bildet ble gitt som gave til Frp-politiker Silje Hjemdal. Rehmans rumpe spilte en stor rolle under forestillingen, da Morten Traavik kledde seg ut som Rehman i drag, og heiste det Rehman kaller «rumpemalingsfanen», et flagg med et rumpemaling-trykk, av Rehmans nakne rumpe i rød maling, på scenen.

Rehman ble også nylig ferdig med innspilling av «Farmen kjendis», et reality-program der deltagere skal leve som man gjorde på landsbygden i Norge for 100 år siden. Reality-TV kan være dramatisk, men også i det virkelige livet er det spill og drama, poengterer artisten.

– Det er jo søren meg et spill og tvekamper overalt. Virkelighetens realityshow er mer kynisk, men de gode kreftene finnes. Jeg er optimist, forteller Rehman.

Strømninger

– Hvordan ser du på den siste tidens debatt om Ytringsfrihetsskommisjonen og hvordan deler av kunstnermiljøet har agert her? Har deler av det kreative miljøet blitt intolerant for andres meninger?

– Jeg ser store likheter mellom det politiske attentatet mot Født Fri og det som Ytringsfrihetskommisjonen nå er utsatt for. Det handler ikke bare om hva Født Fri ble angrepet av, men om strømninger i tidsånden som er ute etter å rive ned all prinsipiell og demokratisk ånd.

Rehman har mye fint å si om Morten Traaviks teatersatsning, som hun også har blitt heftig kritisert av kunsterorganisasjoner for å være med på.

– Sløserikommisjonens Hyperteater, regissert av Morten Traavik, er etter mitt syn den beste måten å avkle disse destruktive og frihetsfiendtlige mekanismene på. Og showet er ikke over. Heldigvis.

Vil leve til det fulle

– Hva er det neste for Shabana Rehman? Hva skjer i ditt liv fremover?

– Det å ufrivillig ha havnet i stormens øye åpner opp for en rekke muligheter. Nå skal jeg leve livet mitt til det fulle, og skrive en roman. Så får tiden vise hvilken tvekamper som skal kjempes fremover. En ting vet jeg; jeg er topptrent til å møte det som måtte komme nå.

– Hva gjør du i sommer?

– Jeg nyter overlevelsen.

Shabana Rehman er også aktiv på instagram, med brukernavn @shabanarehman76,

og Twitter, med brukernavn @shabanarehman.