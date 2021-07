annonse

Det må en holdningsendring til, sier politiet.

Norstat har gjort en undersøkelse for Frende Forsikring rett før fellesferien. Tusen personer ble spurt om de synes det er greit å kjøre litt for fort om det føles trygt for seg selv og andre.

– Jeg blir både skremt og sint. Selv «bare litt over» er farligere enn du tror, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge i en pressemelding, skriver NTB.

– Det må en holdningsendring til når 59 prosent sier at det er greit å kjøre over fartsgrensen. Fire av ti dødsulykker er knyttet til fart, sier sjef for utrykningspolitiet, Steven Hasseldal.