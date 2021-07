annonse

Hagen mener vi har for mange som går på trygd, og vil ha flere i arbeid. Han foreslår å stramme inn på velferdsordningene.

– Vi må absolutt hjelpe de syke og svake, men det bekymrer meg at det nå er så mange som en tredjedel av arbeidsdyktig befolkning som går på Nav. Det er en tendens til at mange er blitt litt arbeidssky og late. Unge mennesker svarer at de skal bli navere når de blir store. Det er litt spesielt å forlange at naboen din skal betale for deg, fordi du selv ikke gidder å stå opp om morgenen, sa Hagen til DN.

– Vi må få flere inn i arbeid, og stramme inn på noen av velferdsordningene. Det er kanskje litt for enkelt å få støtte fra det offentlige for folk som egentlig burde vært i arbeid.

Dette har skapt engasjement

Først ut var Dagsavisen, De skriver at Hagen utviser en holdning til vanlige folk som rett og slett skremmer dem.

– Han antyder latskap blant dem som står utenfor arbeidslivet, samtidig som han og kjæresten klager over den lange veien fra sentrum til hjemmet i Holmenkollen, skriver avisen i en leder.

– Hagen sier til avisen at de norske velferdsordningene ikke er bærekraftige. Han tror folk vil skjerpe seg, bare ordningene blir dårligere.

Neste var SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. Hun mener Hagen har kommet med «veldig moralistiske uttalelser om andre folk», og at arv skaper ulikheter blant folk.

Dernest kommer Kristine Larsen fra Ullensaker AP.

– Det gir meg en fin mulighet til å sette ting i et litt annet perspektiv, skriver hun i Dagsavisen.

– Hagen omtaler alle som får ytelser fra Nav som «navere» og mener det er spesielt at «naboen din skal betale for deg fordi du ikke gidder å stå opp om morgenen».

Larsen skriver at han ikke skal omtale henne og andre på denne måten, og at hun bare rett og slett ikke finner seg i det, og det begrunner hun med at Hagen har gjort alt han kan for å unnlate å betale skatt og bidra til velferdssamfunnet.

– Det jeg har et problem med er de som har utviklet allergi mot å bidra til fellesskapet. Når de i tillegg skal sette folk opp mot hverandre med at «naboen» skal betale for deg fordi en er syk, arbeidsledig eller sliter med andre ting, er det tydelig at Hagen med sine uttalelser ønsker seg et samfunn hvor ingen av oss lenger skal bidra til vårt felles sikkerhetsnett.

Hun er også redd for at meningene til Hagen får fotfeste i befolkningen. Om så er vi på ville veier, slår hun fast.