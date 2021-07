annonse

To menn, som er siktet for å ha svindlet Edison Norge for cirka 150 millioner kroner, skal utleveres til Norge. Det har israelsk høyesterett stipulert.

– Slik vi har forstått det, er alle ankemuligheter i Israel brukt opp. Vi regner med at de to blir utlevert i løpet av tidlig høst, sier politiadvokat Rune Gjertsen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Politiet hevder at de to siktede mennene stod sentralt i svindelen da Edison, ved energiselskapets norske hovedkontor i Stavange, ble lurt for mange millioner kroner høsten 2019.

De to mennene er en 30 år gammel israelsk statsborger og en 29 år gammel italiensk statsborger. Svindelen er trolig norgeshistoriens største bedrageri.