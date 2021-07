annonse

Forræderi betegner ifølge leksika bedrag eller svik, særlig handlinger som er rettet mot statens (eller vår) sikkerhet eller (landets) selvstendighet. Begrepet landssvik brukes gjerne synonymt. Forræderi er brudd på en formodet kontrakt eller tillit som gir moralsk og psykologisk konflikt i et forhold mellom individer, mellom organisasjoner eller mellom individer og organisasjoner, også kalt utroskap.

Hvis du sier en ting og gjør det stikk motsatte i skjul, er ikke det forræderi? Winston Churchill ble av mange sett på som en forræder da han skiftet side fra Tory til Liberal og «krysset gulvet» i parlamentet. Men han kom tilbake til sitt gamle parti. «Some people rat, he said, but I´m the only one to re-rat».

Jeg har mange kollegaer som åpent gir uttrykk for sin tro på klimakrise og at vi bør utnytte den pågående pandemien til å gjennomføre tiltak som setter oss årtier tilbake, eller som gir støtte til transseksuelle (LGBTGT – jeg er usikker på om dette er en forkortelse for fenomenet eller om det er den genetiske koden for det). En åpen konflikt virker svært vanskelig, jeg foretrekker å ha en debatt i media, problemet er at «media» ikke tillater denne debatten.

I «gamle dager» var det å oppgi landområder og suverenitet sett på som alvorlig forræderi. Nå har vi en utvikling – takket være venstresiden, de moderne og postmoderne – mot at den ene halvdel av befolkningen mener den andre er – eller i hvert fall holder på å bli – forrædere. Dette er livsfarlig både for det velferdssamfunnet vi, eller rettere sagt våre forfedre, har bygd opp over århundrene, og for at grupper, familier og enkeltpersoner skal atomiseres.

Økonomisk og annen vinning (status, makt og særlig sex, noe som kan virke rart i vår overseksualiserte nåtid) er vanlige motiver. I det hele tatt skifter allianser og prioriteringer nå så ofte at det blir vanskelig å holde tritt med våre allierte, for ikke å si våre forrædere.

Det er utrolig hvor fort utviklingen går. Nå er det utallige små Gestapo/KGB-agenter som sitter og leser andres meninger og rapporterer krenkelser og uakseptable meninger, akkurat som før. Vi aner hvor det går.

Judas

Navnet er synonymt med forræder. Og som så ofte, han var også en tyv og skatteinnsamler for romerne og stjal fra kassen (John 12:4-6), noe Jesus visste. Og sviket ble betalt med 30 sølvpenger, etterpå gikk han og hengte seg, vel vitende om at han hadde overgitt en mann han elsket, til en okkupasjonsmakt mange hatet. Et stort fall.

Quisling

Også et navn som betyr forræder. Han deltok i hjelpearbeid i Russland og Armenia sammen med Nansen, men bare sistnevnte har en gjenklang i Armenia. Han var også en trangsynt raring fra Telemark, «skisportens vugge» (noe som er feil, Trøndelag er skisportens vugge ifølge Haarstad (Skisportens oppkomst i Norge, Tapir, 1993 – nå blir jeg vel en forræder i Telemark).

Quisling var veldig upopulær etter sitt statskupp i 1940 og fikk nesten hele landet og en del vitser mot seg; ble kalt «Medisterpresident» i stedet for Ministerpresident, og «Vidkjent Usling» i stedet for Vidkun Quisling. Han fikk sin velfortjente straff og ble henrettet etter krigen. Trøndelag ble spesielt herjet under krigen pga. Rinnan-banden og deres spill med dobbeltagenter. Hva er forskjellen? Quisling var mer teoretisk, prinsipiell og politisk, Rinnan en opportunistisk psykopat med hevnmotiv. Quisling var større forræder.

Philby

Harold «Kim» Philby var en av «Oxbridge three, senere utvidet til five» som i sin radikale ungdom, ledet av seksuelle utskeielser med hans første hustru kommunisten Lizie fra Østerrike, fikk smaken på det hele og ble rekruttert av Sovjet før andre verdenskrig. Han klarte å albue seg opp til flere toppstillinger i MI6, britenes organisasjon for spionasje i utlandet, utviklet fra Special Operations under krigen.

Han var ansvarlig for at mange operatører og agenter ble fanget og henrettet, men angret ingenting og påstod han var ideologisk på Sovjets side. Men hans eget liv og forbruker av britisk kultur, overklasse, mat og drikke – overflod – avslører hvor grunn den etiske motivasjon egentlig er, og graden av ondskap den kan skape. Hans livsstil lignet litt på det Peter Robb (Midnatt på Sicilia, Pax, 1996) rapporterte når han skulle undervise lederen av det italienske kommunistpartiets datter i engelsk. Det foregikk på kommunistens luksusyacht utenfor Napoli, som var pyntet med røde silkeputer med gullbroderi av hammer og sigd.

Treholt og Evensen

Arne Treholt er dømt for spionasje for Sovjet og Iran. Ingen ble overrasket da han bosatte seg i Moskva etter sonet dom. Hadde han blitt tatt i Storbritannia, hadde han ikke sluppet ut før nå. Etter at de sluttet med dødsdommer for spioner gikk de over til 40 års fengsel. «Alle» var sjokkert og vantro, særlig Jens Evensen, hans sjef og havrettsekspert. Evensen ble av noen fremstilt som en klasseforræder, en arrogant snobb forkledt som sosialist. Han ville i så fall ikke være den første. Han ble sagt å være nedlatende overfor dem under seg.

Når du ser din sjef som klasseforræder, er det kanskje en inspirasjon for videre forræderi. Det samme med Kim Philby som så sin far som vedheng til Ibn Saud i Saudi-Arabia, en kultur i sterk fiendskap til sin eget britiske. Kanskje heri ligger noe forklaring til forræderiet.

Per Sandberg

Sandberg har kanskje forrådt partiet sitt, men ikke landet. Sandberg har funnet kjærligheten, all lykke med det, en andre eller tredje vår er noe vi alle kunne trenge.

Kina-Erik Solheim

Dette er sosialisten som reiste på første klasse over hele verden i en global lykkerus, kanskje også med røde og gullbroderte silkeputer hjemme?

Det er ikke ok å promotere Kina når man har alle muligheter til å vite motargumentene. Ifølge de greske filosofer er fornuften – logos – tilgjengelig for alle mennesker. Det er imidlertid færre som benytter seg av den, de velger heller silkeputer, VIP-behandling og gullpensjoner. Et Kina hvor kommunistpartiet blir stadig mer aggressivt og truer med å knuse skallen på alle som ikke er enige med den galskapen de holder på med.

Antall registrerte døde som følge av Kina-viruset nærmer seg Holocaust-nivå, og antall skadede på andre verdenskrig-nivå. Hvis det finnes skyldige må disse stilles til ansvar. Etter krigen ble ansvarlige nazister systematisk forsøkt dømt og henrettet. Også medløpere ble hardt straffet. Dette gjelder både media, sosiale media, vitenskapelige tidsskrift (The Lancet) og statsfunksjonærer (Fauci), listen er lang.

Woke lærere, NGOer, foreldre, folkehjelpere og andre

Det er en stor forskjell på hva de holdt på med på 60- og 70-tallet. “What did you learn in school today?” Protesterte mot strenge foreldre, skolevesen, samfunnet. I dag er de selv de som styrer, og det med jernhånd, motforestillinger til dagens sannheter får mindre og mindre plass, for til sist å forsvinne helt.

Med såkalte sosiale media – som har vist seg å kunne være svært usosiale – har polariseringen skutt fart; mine meninger teller, dine fjernes, dvs. forbys. Vi trodde meningsutveksling skulle bli friere og mer utbredt, og at porno skulle begrenses. Det motsatte skjedde, mening og debatt begrenses, valg saboteres mens porno har blitt allemannseie. Hei, er det ikke onkel Jon som holder på der i filmen?

“What did you learn in school today?” var en populær protestsang av Tom Paxton / Peter Seeger på 60-tallet som kritiserte USA, landet de bodde i, med påstander om at myndighetene førte folket bak lyset og var diktatorisk.

Woke politikere og dommere

Ingen kan si at det ikke er bred enighet om norsk politikk. Når du ikke slipper til i media er det lett å ty til sarkasmer og ufinheter. Innenfor strafferetten har våre politikere byttet om på rollene slik at gjerningsmannen blir offer mens offeret blir glemt eller et uromoment. Politikerne ser ut til å ville bytte om på befolkningen ved i økende grad se bort fra oss urinnvånere og våre skikker, symboler og kultur og prise migranter med fremmede kulturer, religioner og verdisett.

Våre tillitsvalgte velger å gi bort koronavaksiner til ukontrollerbare mottagere i Asia og Afrika.

Da er det en viss sjanse for at du tar livet av dine egne innbyggere. En ting er å hive overskuddsmidler ut av vinduet, men når de tar livet av egen befolkning må sterkere ordbruk i sving. Her er vel forræderi en nærliggende beskrivelse?

Det virker åpenbart at med dagens tilbud på prevensjon og abort er det umulig å opprettholde folketallet, dette vises over hele den vestlige verden. Resultatet er ubønnhørlig en utslettelse av et folkeslag, en kultur og en nasjon. Nå er jo begrepet nasjonalistisk blitt noe som lukter ille, om det ikke er i forbindelse med fotballmesterskap og andre idretter, da er det fantastisk. Dette er ikke den enkeltes ansvar eller svik, men det kollektive resultatet er det. Og hvem er ansvarlige for det, om ikke politikerne?

Ifølge Der Spiegel (av alle) er Ahmed fra Syria lykkelig over å ha sine to koner i Tyskland, han har en tredje hjemme og kan tenke seg en fjerde. Men jobbe kan han ikke tenke seg, men lever godt på tyskernes skattepenger både til hus og humus. Denne nyordning er skapt av venstrepolitikere i vesten. Forræderi? I hvert fall avgivelse av lovverk, skattepenger og kultur. Men ikke territorier og suverenitet, ennå.

Media og NRK

Det er alle tegn på at vi allerede er i en orwellsk tilstand (1984) med sensur, nytale, ekskludering, omskriving av historien (rivning av statuer) og meningsdiktatur. Det er for eksempel ulovlig på sosiale media å nevne navnet på en engelsk borger. Hvorfor: Han tok opp problemet med muslimske menns gruppevoldtekter av unge jenter i England. Dette er det motsatte av ytringsfrihet.

Før hadde vi Åpen post med Kjell Arnljot Wiig, en åpen og til den tids norm pågående meningsutveksling. Siden fikk vi Åpen post med Harald Eia og Tufte Johansen, morsom ironisering over gamle dager, lite perspektiv over hvor vi skal. Før hadde vi lisensbetaling, nå er det tvungen betaling for alle, for å motta informasjon som mer og mer ligner desinformasjon og propaganda. Det er blitt en ovenfra og ned strøm av meldinger uten kontroll, med utgangspunkt i noen som vet bedre. Eller For å si det med Åge Aleksandersen; vi (Arbeiderpartiet, venstresiden) trodde vi var bedre (Hoel; Åge, Gyldendal, 2011). Det tror de fortsatt og deri ligger kanskje det største bedraget, for ikke å si forræderiet.

Nyttige «idioter»

Det Trond Ali dyrker som en fantastisk kultur og revolusjonær helt, Khomeini, kom med endel kulturelle råd, bla. hvordan man kan utføre dyresex, ha mange koner, alle våre fordommer bekreftet. Men dette er ikke det persiske folkets kultur, det er islam. Det bilde som henger igjen fra dette regimet er folk hengende etter halsen fra mobile heisekraner. Og filmen «Ikke uten min datter».

Forræderi er en sterk anklage og må reserveres for de alvorligste tillitsbrudd. Det er en vurderingssak hvilke av de nevnte eksemplene kvalifiserer. Jeg tror det er mange gode kandidater. Man må lure på om venstresiden bryr seg om at deres politikk fører til at halvparten av befolkningen synes den andre er forrædere? De kan jo ikke tro at de kan gjennomføre hva som helst uten motstand. Men de holder på.

Dette er ikke på noen måte et forsøk på å si at kinesere, for ikke å si asiater, eller muslimer, er våre fiender, eller at alle av dem er forrædere, vi har lenge hatt gode forhold til begge, og det er grunn til å advare mot fiendskap mot begge grupper. Men problemet er forholdet til det kinesiske kommunistpartiet og deres lakeier, statsansatte, og islamister og deres agenter overalt. De sistnevnte har falt tilbake til kjøkkenbenkangrep med kniver, sakser og lastebiler. Kineserne, derimot, er dyktige og i stand til å angripe på alle fronter, med agenter, data, økonomi og militært. Mye mer skremmende. Det er derimot grunn til å peke på vegen mot et potensialt nederlag for begge grupper.