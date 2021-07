annonse

Det hevder Morten Traavik, mannen bak stykket Sløserikommisjonen. Han påstår at kunstmiljøet ikke har gjort noe med overgrepene.

– Og alle dere 35 på mottakerlisten: Kom ikke her og påstå at dere ikke visste. NM i pervertert dobbeltmoral 2021 er herved vunnet», skriver Traavik på Facebook.

Han viser frem et 28 siders langt varsel sendt for halvannet år siden via advokatfirmaet Bjønnes & Steen til 35 – trettifem – sentrale norske kulturinstitusjoner og kunstnerorganisasjoner.

– Det er sjokkerende og hjerteskjærende lesning, skriver Traavik, og legger til:

– De sju varslerne, som inkluderer tidligere profilerte og anerkjente kvinnelige norske dansekunstnere (Norske Dansekunstnere, hvor var dere da?) beskriver uavhengig av hverandre og med stor grad av troverdighet grove fysiske og mentale overgrep og seksualisert vold, sosiopatisk manipulasjon, trusler og hat rettet mot seg selv gjennom en årrekke av en sentral aktør i norsk scenekunstmiljø.

Nettavisen skriver at de har forsøkt flere ganger å komme i kontakt med personen, uten å lykkes. Derfor referer de til hans versjon hentet fra dokumenter i en annen sak. Der fortalte mannen at han opplevde at anmeldelsen for voldtekt og mishandling i 2018 som svært stressende: «Han forklarer også at det ble igangsatt en omfattende kampanje mot hans person knyttet til disse anklagene».

Morten Traavik sier at han som scene-kunstner har alltid holdt distanse til aktvistkulten personen ledet. Men han har gjennom årene hørt svært drøye ting.

«Etter det Resett kjenner til var mannen involvert i det omdiskuterte teaterstykket Ways of Seeing».