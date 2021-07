annonse

Siste nytt fra Nordatlanteren.

Norge og Færøyene har inngått avtale om makrellfisket i 2021. Avtalen tillater de to landene å fiske makrell i hverandres økonomiske soner.

Færøyske fartøy skal kunne fiske inntil 83.524 tonn i norske farvann, noe som svarer til halvparten av øyenes nasjonale makrellkvote, formidler NTB på grunnlag av en pressemelding fra regjeringen.

I år er det gjort endringer ved at myndighetene på Færøyene delvis opphever landingsplikten for færøyske fartøy, slik at all makrell som fiskes i norske farvann, også kan landes i Norge.

Samtidig meldes det at Naalakkersuisut, Grønlands landsstyre, stanser all oljeleting på grunn av «kampen mot klimaendringer».

Man har aldri funnet olje på Grønland, som likevel antas å romme store forekomster. Dermed er det stopp for nye letelisenser.

Kalistat Lund er miljø- og energiminister i Grønlands venstreorienterte Naalakkersuisut, som ledes av Múte B. Egede.

De tiltrådte i april, etter at partiene Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq og Atassut fikk flertall i nasjonalforsamlingen Inatsisartut.

– Vi ser konsekvensene av klimaendringene hver eneste dag, og vi vil bidra til globale løsninger, sier Lund, og legger til at prisen ved oljeutvinning er «for høy».