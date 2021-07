annonse

Ærlig talt! De aller fleste veletablerte norske medier mottar en eller annen form for statsstøtte og har i dag en kraftig politisk slagside som utvilsomt skader demokratiet: Informasjon sensureres, farges og manipuleres på alle tenkelige måter iht. en venstreliberal, globalistisk og «politisk korrekt» agenda.

Dette gjelder ikke klare røster som Resett og Document.

Når de fleste velgerne er desinformert, sier det seg selv at demokratiet ikke kan fungere bra. En stemme avgitt på sviktende kunnskapsgrunnlag, er ikke mye verd. NRK fikk under FrP en kraftig økning i sitt budsjett, finansiert av at NRK-lisensen ble allmenngjort.

Dette anser vi som spesielt uheldig, da NRK i enorm grad har vist seg å være kontrollert av politiske interesser, og tidvis driver ren kampanjejournalistikk. Få enkeltfaktorer har skadet det norske demokratiet mer enn det gjennompolitiserte NRK.

Denne tilstanden har vedvart over lang tid. Demokratene ser ingen annen løsning enn at NRKs budsjett i første omgang må reduseres kraftig, og at det stilles krav til reelt objektiv, nøytral journalistikk. Demokratene som på flere meningsmålinger er inne på stortinget, får ikke engang plass i valgomaten til statskanalen NRK – som på folkemunne med rette blir heter: ARK – Arbeiderpartiets Rikskringkaster.

Demokratene ser ikke behovet for at NRK skal produsere rene underholdningsprogrammer, da vi har et stort marked som produserer dette allerede. Dette blir gjort verre av at NRK er i konkurranse med uavhengige medier – de som vil starte opp noe eget, må tjene pengene på det private marked samtidig som de konkurrerer med en statlig mediekanal som er subsidiert av deres egne skattepenger.

På den måten undertrykker og “melker” NRK det private markedet og ytringsfriheten, vil jeg våge å påstå. Tro meg: Når Demokratene kommer på Stortinget etter høstens valg vil norsk politikk endres radikalt til folkes beste – ved at Demokratene alltid vet å sette det norske folk – og Norge først.